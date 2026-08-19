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La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la variación del indicador fue la más baja en casi un año y medio

19 de agosto 2026 · 07:56hs
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El presidente se mostró satisfecho con los datos de inflación.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El presidente se mostró satisfecho con los datos de inflación.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció este martes que volvió a desacelerarse la inflación mayorista en Argentina. El presidente de Javier Milei destacó que el indicador de julio "al final empezó con cero", ya que la suba no llegó al uno por ciento.

El jefe del Estado argentino celebró los resultados de la medición y elogió al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Este último se encargó de repasar información más detallada con respecto al registro oficial y también consideró que el reporte es una buena noticia para el país.

El titular de la cartera de hacienda señaló que el Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) creció un 0,8 % en julio. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025", apuntó con respecto a los antecedentes estadísticos.

Bajó la inflación mayorista en Argentina

Caputo destacó que el nuevo registro mayorista fue el menor para el período analizado desde 2019. A la hora de repasar los datos del Indec, subrayó que los productos nacionales se encarecieron un 0,8 por ciento, mientras que los importados se incrementaron medio punto porcentual.

El funcionario añadió que el Ipim tuvo una variación interanual del 31,1 % en julio. Con respecto a esta comparación, precisó que los productos primarios subieron un 38,6 % en el último año. La energía eléctrica superó esta cifra y llegó al 45 % en el transcurso de los 12 meses pasados, mientras que las manufacturas y los bienes importados quedaron por debajo de la media con un 29,5 por ciento y un aumento de 21,3 puntos, respectivamente.

>> Leer más: El llamativo posteo de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano: "No tengo la culpa que elijan mal a sus novios"

Después del anuncio, el ministro de Economía asistió a una reunión con los gobernadores del norte argentino. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue el anfitrión de un encuentro organizado junto a la Secretaría de Energía de la Nación.

Toto Caputo recordó que la mesa de diálogo se conformó con el fin de revisar los subsidios para zonas cálidas y muy cálidas. Al respecto, apuntó que este tema es un "reclamo histórico de las provincias" de la región y señaló: "Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".

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