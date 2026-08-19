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El plan del gobierno provincial para que el papa León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

El gobierno de Santa Fe insiste ante el nuncio apostólico para sumar a Rosario al recorrido del Papa durante su viaje a la Argentina en noviembre

19 de agosto 2026 · 09:05hs
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El gobierno provincial insiste para que el papa León XIV pase por Rosario en su viaje

El gobierno provincial insiste para que el papa León XIV pase por Rosario en su viaje

El gobierno de Santa Fe mantiene hasta último momento las gestiones para que el papa León XIV visite Rosario durante su próximo viaje a la Argentina. La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó este miércoles que el pedido ya fue formalizado ante el nuncio apostólico y que la estrategia ahora apunta especialmente a que el Pontífice pueda pasar por la ciudad durante el viaje entre Buenos Aires y Córdoba.

“Nosotros seguimos insistiendo al nuncio apostólico para que en el traslado que él hace de Buenos Aires a Córdoba pueda pasar por Rosario. El pedido fue formalizado”, señaló Coudannes.

La funcionaria remarcó que la provincia continuará trabajando para conseguir que Rosario sea incorporada al recorrido “hasta el último minuto”.

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La posibilidad de una visita papal a la ciudad fue planteada formalmente por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien envió una carta a la Santa Sede para solicitar que Rosario sea incluida en la agenda del viaje previsto para noviembre.

Hasta el momento, el pedido santafesino apunta a sumar a Rosario a un itinerario que contempla Buenos Aires y Córdoba, entre otros destinos. La alternativa que ahora pone sobre la mesa la provincia es que el Papa pueda hacer una escala en Rosario en el trayecto entre ambas ciudades.

La Iglesia de Santa Fe, parte de la gestión

Coudannes también destacó el vínculo que el gobierno provincial mantiene con distintas instituciones religiosas y señaló que esas organizaciones ya están al tanto de la importancia que tendría una eventual presencia de León XIV en Rosario.

“Tenemos mucha relación con las instituciones religiosas, por lo cual ya venimos hablando con ellos también de la importancia de que, sea donde sea que venga el Papa, van a estar presentes”, sostuvo.

En su carta, Pullaro había planteado que la ciudad atraviesa un proceso de pacificación social después de años atravesados por altos niveles de violencia y había vinculado esa transformación con algunos de los ejes que León XIV viene planteando desde el inicio de su pontificado.

>> Leer más: Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

El gobernador sostuvo que una eventual presencia del Papa tendría una fuerte dimensión pastoral y simbólica, especialmente por el proceso de reconstrucción del tejido social que, según planteó, se lleva adelante con participación del Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas.

Rosario y el Papa

La insistencia de Santa Fe se produce mientras Rosario no figura entre los destinos que, hasta ahora, fueron mencionados para la visita papal.

Por eso, desde la provincia reconocen que la gestión continúa abierta y que buscarán alternativas para incorporar a la ciudad al recorrido. La posibilidad de aprovechar el traslado entre Buenos Aires y Córdoba aparece ahora como uno de los argumentos concretos para facilitar una escala en Rosario.

La iniciativa tiene además un componente simbólico para el gobierno de Pullaro y la Municipalidad. La eventual imagen de León XIV frente al Monumento Nacional a la Bandera permitiría asociar la visita con la etapa que las autoridades provinciales y municipales buscan instalar como un período de recuperación de Rosario frente a la violencia y el crimen organizado.

En ese sentido, como contó La Capital, el pedido formal enviado por Pullaro no se limita a una cuestión protocolar. La provincia busca que la ciudad pueda ser presentada ante el Vaticano como un territorio donde confluyen pacificación social, trabajo comunitario y una fuerte presencia de instituciones religiosas.

>> Leer más: ¿Por qué el Papa León XIV debería venir a Rosario?

Ahora, la gestión continúa. Y, según Coudannes, la intención oficial es sostenerla “hasta el último minuto” para intentar que el Papa incluya a Rosario en su recorrido por la Argentina.

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