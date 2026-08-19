Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "El dato no sorprende"

Cinco de cada 10 niños en la Argentina son pobres o indigentes , según el último estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) . “No es un dato que nos sorprenda, estamos viendo desde hace bastante tiempo la rotura del tejido social”, señaló Ricardo Camarasa, referente del Movimiento Solidario Rosario (MSR) , una organización que asiste a más de 20 comedores de la ciudad.

En esta misma línea, los datos presentados por la UCA muestran un dato alarmante: uno de cada 10 niños en el país es indigente, pero esta cifra está contenida por los planes sociales . Sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar se duplicaría la cantidad niños y adolescentes indigentes. Por otro lado, el 30 % de la población argentina recibe alguno de estos programas y está por debajo de la línea de pobreza.

Según la UCA, estos dos programas sociales dedicados a las infancias y adolescencias elevaron su poder de compra y pasaron de cubrir entre un 12 y 28 por ciento de la canasta básica alimentaria en 2024 a entre un 39 y 62 por ciento en 2026.

La universidad también planteó carencias por fuera de alimentos o dinero y señaló que el 37,5 por ciento de los niños y adolescentes no compra ropa o calzado por motivos económicos, un 36,8 por ciento presenta dificultades en el aprendizaje escolar y más del 45 por ciento de los menores tiene dificultades para hacerse de amigos o sufre problemas de salud mental. “En todos los casos, estas privaciones se agravan cuanto más bajo es el nivel socioeconómico del hogar”, señalaron desde la UCA.

El informe se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec) para los primeros trimestres de 2018 a 2026, con cobertura en 31 aglomerados urbanos que representan aproximadamente el 62% de la población total del país.

Más allá de los programas sociales

Por su parte, Camarasa remarcó que el MSR regresó en 2026 a impulsar una colecta de invierno que había dejado atrás. “Años atrás sólo recolectábamos frazadas o camperas, ahora tuvimos que volver a buscar ropa, zapatillas, medias, que se volvieron tan necesarios como los alimentos”, contó en LT8.

Además, Camarasa lamentó la deserción escolar que se ven en los barrios y reconoció que “incluso cuando a los jóvenes se les da una beca y se hace un seguimiento los chicos dejan los estudios”.

“Hay algo de la época que está siendo muy difícil de contrarrestar, porque los pibes dejan los estudios para ir a trabajar, conseguir una changa, porque en la casa faltan muchas cosas”, agregó el referente social.

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Redoblar apuestas, trabajo en el territorio y poner el foco en la humanización, es el camino que marcó Camarasa para “sostener a la gente que menos tiene sin que le falte un plato de comida, unas zapatillas o algo para abrigarse”.

Menos ayuda

Camarasa señaló además “a las ONG que todavía siguen funcionando”, dando a entender el cierre o corrimiento de actores sociales ante “la deshumanización como bajada de línea a nivel nacional”.

“Es desesperanzarse, perder las ganas, porque dicen que si ayudás a alguien sos chorro. Es una bajada de línea muy perversa que confunde”, retrató el referente del Movimiento Solidario Rosario, una ONG con más de 15 años

De todas formas, Camarasa remarcó que en Rosario “gana la solidaridad”, pero sí expuso que comedores que se organizaban para “dar una mano al vecino que la pasaba mal se ven obligados a cerrar por la falta de recursos”.

Por último, el referente social afirmó que “será una tarea bastante difícil la de no perder la humanidad, el sentido social y la solidaridad con el prójimo” y que es un trabajo con el conjunto de la sociedad.