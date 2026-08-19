Quién es Nadia Beller, la abogada boliviana baleada en un hotel y expareja de Fernando Cerimedo

Tiene 33 años, fue candidata del MAS y luego se convirtió en crítica de Evo Morales. Permanece internada tras recibir tres disparos. Por el ataque está detenido el exasesor de Milei

La abogada y analista política de 33 años recibió tres disparos en un hotel

Nadia Beller Delgado , abogada y analista política boliviana de 33 años, quedó en el centro de la escena política y judicial de Bolivia después de ser atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Recibió tres disparos y permanece internada, mientras la Justicia investiga el episodio como un presunto intento de feminicidio.

Por el ataque fue detenido Fernando Cerimedo , consultor político argentino que fue asesor de Javier Milei y que actualmente trabaja como consultor para el presidente boliviano Rodrigo Paz. La Policía lo arrestó el martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

La investigación busca determinar qué responsabilidad tuvo Cerimedo en el ataque y quiénes fueron los autores materiales. Según la reconstrucción preliminar, dos hombres vestidos como repartidores llegaron hasta el hotel en una motocicleta. Uno de ellos disparó contra Beller y el otro le robó la cartera y el teléfono celular. Después escaparon en otra moto. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

La trayectoria política de Beller comenzó dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) . En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por ese espacio y respaldó la candidatura presidencial de Evo Morales.

Con el paso del tiempo, sin embargo, se alejó del partido y pasó a sostener una posición abiertamente crítica hacia el expresidente.

En sus redes sociales cuestionó reiteradamente a Morales y reclamó que fuera detenido en el marco de la causa por trata de personas que lo tiene como investigado. También cuestionó a organizaciones y dirigentes que respaldaban al exmandatario.

A fines de julio, Beller había compartido una publicación sobre una nueva orden de aprehensión contra Morales y la acompañó con un mensaje de tono desafiante hacia el expresidente.

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Su enfrentamiento político con Morales fue una constante durante los últimos años y también cuestionó públicamente el accionar de la Policía boliviana frente a las órdenes judiciales contra el exmandatario.

Su recorrido como analista política

Beller también tuvo participación en los espacios de diálogo político que se abrieron después de la renuncia de Evo Morales y durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Posteriormente desarrolló una carrera como analista política y columnista. Sus artículos fueron publicados en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

Su exposición pública estuvo vinculada principalmente con la política boliviana y con sus posiciones críticas hacia el sector político ligado a Morales.

El vínculo con Fernando Cerimedo

Medios bolivianos señalaron que Beller y Cerimedo fueron pareja y que, después de la ruptura, existieron acusaciones cruzadas relacionadas con episodios de violencia. La Policía tomó en cuenta ese antecedente entre las hipótesis que analiza para determinar el móvil del ataque.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, había explicado tras la detención de Cerimedo que los investigadores manejaban distintas hipótesis y mencionó un posible conflicto sentimental entre ambos.

Cerimedo fue detenido cuando se encontraba en el aeropuerto de Viru Viru, con un vuelo previsto hacia Buenos Aires. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

La investigación avanzó luego sobre sus propiedades: la Fiscalía boliviana allanó dos inmuebles vinculados al consultor en La Paz en el marco de la pesquisa.

Cómo fue el ataque

El episodio ocurrió el lunes por la noche en inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres vestidos con ropa de repartidores y con cascos se aproximaron a Beller. Uno de ellos le disparó tres veces, mientras el segundo le sustrajo sus pertenencias.

Los agresores huyeron posteriormente en una motocicleta diferente de la que utilizaron para llegar al lugar. Beller sobrevivió al ataque y continúa internada.

La investigación intenta establecer quiénes fueron los autores materiales y si existió una persona que haya ordenado el atentado. En ese marco quedó detenido Cerimedo, quien es investigado por su presunta participación y no fue condenado por el ataque.

El caso adquirió además una dimensión política por los vínculos de ambos protagonistas: Beller, una exmilitante del MAS que terminó enfrentada con Evo Morales, y Cerimedo, un consultor argentino que tuvo un papel destacado en la campaña presidencial de Javier Milei y que actualmente asesora al gobierno de Rodrigo Paz.