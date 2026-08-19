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Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión

Una de las inquilinas del edificio denunció a Alan P. luego de una violenta discusión. Le secuestraron un cuchillo y la réplica de una pistola

19 de agosto 2026 · 09:48hs
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El muchacho fue identificado a la madrugada en Maipú al 900.

Foto: Policía de Santa Fe.

El muchacho fue identificado a la madrugada en Maipú al 900.

Un joven de 24 años fue detenido este miércoles durante un operativo policial en el microcentro de Rosario. La medida responde a una denuncia de amenazas con un arma blanca en una pensión cercana a la peatonal San Martín, donde los agentes secuestraron evidencia compatible con el relato de una de las protagonistas de una discusión violenta.

Alan P. quedó bajo arresto al final de un procedimiento por disturbios a la madrugada en Maipú al 900. La Brigada Motorizada lo demoró después de entrevistar a una de las inquilinas para reconstruir lo que había ocurrido adentro y fuera del edificio.

De acuerdo al registro de la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales, el sospechoso tenía una réplica de arma de fuego. También le secuestraron un cuchillo durante la requisa en la vía pública.

Disturbios en una pensión del microcentro de Rosario

Los policías rosarinos arrestaron al presunto agresor a las 2 de la mañana, cerca de la esquina de Rioja y Maipú. Una mujer de 34 años dijo que ella y su sobrina habían sido amenazadas por el muchacho mientras estaban en una pensión cercana.

Los agentes entrevistaron a Mara M. mientras estaban patrullando la zona. De acuerdo al relato que recogieron allí, el sospechoso había ingresado a una habitación del edificio con fines intimidatorios.

>> Leer más: Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo

La joven que estaba en el cuarto le advirtió a su tía que Alan P. le había mostrado un arma de fuego. La mujer salió a defenderla y el altercado escaló en medio de amenazas de golpes.

El detenido y la denuciante salieron a la calle durante la discusión y esta última decidió pedirle ayuda a la policía para frenarlo. Finalmente, el personal a cargo del operativo se lo llevó bajo custodia a la comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

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