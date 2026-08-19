Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión

Una de las inquilinas del edificio denunció a Alan P. luego de una violenta discusión. Le secuestraron un cuchillo y la réplica de una pistola

Un joven de 24 años fue detenido este miércoles durante un operativo policial en el microcentro de Rosario . La medida responde a una denuncia de amenazas con un arma blanca en una pensión cercana a la peatonal San Martín , donde los agentes secuestraron evidencia compatible con el relato de una de las protagonistas de una discusión violenta.

Alan P. quedó bajo arresto al final de un procedimiento por disturbios a la madrugada en Maipú al 900 . La Brigada Motorizada lo demoró después de entrevistar a una de las inquilinas para reconstruir lo que había ocurrido adentro y fuera del edificio.

De acuerdo al registro de la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales, el sospechoso tenía una réplica de arma de fuego . También le secuestraron un cuchillo durante la requisa en la vía pública.

Los policías rosarinos arrestaron al presunto agresor a las 2 de la mañana, cerca de la esquina de Rioja y Maipú. Una mujer de 34 años dijo que ella y su sobrina habían sido amenazadas por el muchacho mientras estaban en una pensión cercana.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los agentes entrevistaron a Mara M. mientras estaban patrullando la zona. De acuerdo al relato que recogieron allí, el sospechoso había ingresado a una habitación del edificio con fines intimidatorios.

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La joven que estaba en el cuarto le advirtió a su tía que Alan P. le había mostrado un arma de fuego. La mujer salió a defenderla y el altercado escaló en medio de amenazas de golpes.

Foto: Policía de Santa Fe.

El detenido y la denuciante salieron a la calle durante la discusión y esta última decidió pedirle ayuda a la policía para frenarlo. Finalmente, el personal a cargo del operativo se lo llevó bajo custodia a la comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.