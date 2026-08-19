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Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial se inauguran el 27 de este mes

La obra registra un avance del 95 por ciento, y dejará a nuevo unos 1.800 metros cuadrados de muelles bajo una inversión superior a los 2.600 millones de pesos

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de agosto 2026 · 06:10hs
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La Terminal Fluvial tendrá inaugurado sus muelles hechos a nuevo el próximo 27 de agosto.

La Terminal Fluvial tendrá inaugurado sus muelles hechos a nuevo el próximo 27 de agosto.

Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial ya tienen fecha de inauguración: el próximo 27 de agosto. La puesta en valor de más de 1.800 metros cuadrados de estructura frente al río, en la costa central, tiene un avance de obra de un 95 por ciento. De esta forma quedará habilitado un sector renovado, apuntalado y sustentado por un sistema de fundaciones integrado a los pilares históricos del frente fluvial. Con esta intervención se preservó el valor histórico de los antiguos muelles pero al refuncionalizarse se ampliaron sus posibilidades de uso.

Las obras de refacción se habían iniciado el 27 de noviembre del año pasado y estarán habilitadas tres meses antes de que se cumpla una año de trabajos. La ejecución está a cargo del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino. Un plan de rehabilitación superior a los 2.600 millones de pesos de inversión y unos 270 días de tareas planificadas. Esta nueva infraestructura incluye explanadas pavimentadas, con áreas verdes, nuevo mobiliario con bancos de hormigón, pisos de adoquines intertrabados, y luces led.

>>Leer más: Terminal Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Dentro de lo ya concretado, se destacan las demoliciones, movimiento de suelos en todo el frente costero de la Terminal Fluvial y el apuntalamiento de pilotes, estructura de hormigón, vigas, base y tablero de apoyo. Durante las primeras etapas se preparó el terreno para el armado y hormigonado de la estructura principal de la nueva plataforma que da al Paraná. Según se informó, se refuncionalizaron muelles centenarios

Ahora quedan solo detalles en el sector de los contrapisos, culminación de las veredas, adoquinado, el mobiliario urbano, bancos y nuevas luminarias, además de la parquización del área circundante al edificio de valor patrimonial. Por el momento, se está terminando lo paisajístico en los grandes canteros de tierra que adornan el frente costero remodelado.

El cuerpo fue visto a la altura de La Fluvial este domingo.

El cuerpo fue visto a la altura de La Fluvial este domingo.

La Terminal Fluvial, faro de la Hidrovía

Esta remodelación es parte de lo que diseñó la Secretaría de Transporte y Logística santafesina para fortalecer el sistema portuario santafesino y optimizar las condiciones operativas en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Pero a su vez es una inversión para reposicionar a Rosario como un nodo de servicios fluviales, logística y comercio exterior, articulado con las cadenas agroindustriales, el turismo náutico y las economías regionales del centro y norte del país.

Con los muelles a nuevo, regresarán y se potenciarán circuitos de paseos recreativos y turísticos a la zona de islas. Y no se descarta explorar o reflotar la idea de un servicio de lancha de pasajeros entre el cordón industrial y el centro rosarino.

>>Leer más: Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

A la vez, la recuperación de los muelles podrá ampliar el atractivo turístico de Rosario “para que comiencen a llegar cruceros de otras localidades de la región y el país y la ciudad tenga conectividad fluvial con proyección comercial y turística”, había considerado el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en el acto de apertura de sobres de la licitación de estas obras.

Un aspecto que se destaca de esta intervención es la construcción de este nuevo sector operativo sobre la línea de muelle existente, sustentado por un sistema de fundaciones integrado a los pilares históricos del frente fluvial. El diseño respeta la fisonomía original de la estructura y, al mismo tiempo, refuerza su capacidad para responder a los estándares actuales de seguridad y a las futuras exigencias operativas.

Como ya se había señalado, se trata de una solución de ingeniería concebida para preservar el valor patrimonial del muelle y ampliar sus posibilidades de uso. La superficie intervenida es de 1.840 metros cuadrados en la zona de muelles, en una línea costera de 150 metros lineales. Los trabajos permitirán superar los constantes socavones que aparecían en la zona, producto de las sucesivas bajadas y crecidas del Paraná, y garantizar las condiciones de seguridad estructural de las instalaciones.

Las obras en la Terminal Fluvial registran un avance del 65%

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Muelle renovado en la costa central

La intervención preservó aspectos del frente costero tradicional como el muro de atraque, los pilares históricos y la geometría original del muelle. Estas tareas le dan una infraestructura moderna, segura y preparada para una larga vida útil.

Quedará un espacio más funcional y atractivo, con más accesibilidad para quienes lo visiten y también para los operadores fluviales que amarren allí. De esta forma, la nueva plataforma permitirá diversificar los usos del muelle mediante servicios de transporte turístico, amarre de embarcaciones de cabotaje, actividades recreativas y eventos públicos y privados vinculados al desarrollo náutico.

Por su ubicación estratégica, el sector está llamado a convertirse en un punto de integración entre la actividad portuaria y la oferta urbana, cultural y turística de Rosario.

>>Leer más: Obras en La Fluvial: reconstruirán el muelle de pasajeros para potenciar la conectividad

La recuperación integral del muelle forma parte de una estrategia más amplia para reposicionar la Terminal Fluvial como uno de los principales espacios de encuentro entre la ciudad y el río. Entre los objetivos figuran fortalecer la conexión con las islas e impulsar nuevos servicios de transporte fluvial de pasajeros. Y al revitalizar el entorno de la Terminal Fluvial también se apostará a propuestas culturales, gastronómicas y recreativas que permitan potenciar la actividad durante todo el año y reforzar el vínculo histórico de Rosario con su frente costero.

Un edificio emblemático

Esta terminal ubicada dentro del Parque Nacional a la Bandera es el único puerto de pasajeros habilitado en Rosario. Su edificio fue construido en 1950 e inaugurado por Eva Perón en 1951. Desde entonces sufrió marchas y contramarchas. Hoy cuenta con áreas de gastronomía, salones de eventos, boletería, administración y se aprecian los murales del pintor de las islas Raúl Domínguez.

Con su puesta en valor, tuvo un repunte en la estadística del transporte fluvial a la zona del banquito San Andrés, donde existen varios paradores muy concurridos en el verano. Justamente, la terminal registró un fuerte crecimiento durante las últimas temporadas. Si en el período estival 2023-2024 había registrado unos 9 mil pasajeros por sus instalaciones, ya en la temporada de verano 2024-2025 había llegado a los 23 mil para pasar a los 40 mil pasajeros en tránsito a los balnearios de las islas durante la temporada de verano.

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