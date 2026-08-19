La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Carina Candelas fue atacada por su expareja dentro de su lugar de trabajo. El femicida escapó y fue detenido en el barrio República de la Sexta

La fiscalía solicitó tareas investigativas a la policía científica en el marco del femicidio de Carina Candelas

El femicida de Carina entró a la farmacia, preguntó por ella y la atacó despiadadamente con un cuchillo. Ella se intentó defender, pero fue en vano. "Tiene siete puñaladas y signos de defensa", dijo la fiscal María Laura Riccardo , que se enfrentó a los medios en la puerta del local donde este miércoles ocurrió el femicidio .

Carina Andrea Candelas tenía 56 años y, según los datos aportados por familiares y compañeras de trabajo a la fiscalía, se había separado de Martín B. en diciembre . Si bien desde fiscalía indicaron que desde la separación comenzó una situación tormentosa para la mujer, no descartan que con la incorporación de más datos y testimonios se logre explicar un hostigamiento que antecedía a la ruptura de pareja.

El círculo íntimo de la víctima no tardó en identificar que el hombre hostigaba a la mujer. La perseguía por la calle, pasaba en su Citroën C-Elysée y gritaba o la buscaba los lugares por donde Candelas se movía. "Todos relatan episodios de hostigamiento, no amenazas desde el delito penal, pero sí estos hechos", señaló Riccardo.

La fiscal aportó que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal no tenían registros de denuncias por parte de Candelas sobre Martín B. De todas formas, aclaró que aún no tuvo contacto con las áreas de recepción de denuncias del gobierno provincial.

El ataque

Antes de las 10 de la mañana Martín B. ingresó a la farmacia de Zeballos y Dorrego, donde trabajaba Candelas. Preguntó por ella e ingresó sin permiso al depósito del local. No era habitual que llegue hasta esa zona.

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Ya dentro del comercio, los testigos relataron que escucharon una discusión y un grito de ayuda. La primera en interceder fue una compañera que intentó interponerse al ataque. Sin embargo, Martín B. apuñaló siete veces a Candelas.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero los médicos constataron que la mujer ya había fallecido. Y el hombre se había fugado.

Mientras avanza la investigación, la fiscal Riccardo reconoció que el resto de las empleadas de la farmacia no presentaron heridas de gravedad, aunque pudo constatar lesiones superficiales. Además, en la escena del femicidio se encontró el cuchillo que utilizó Martín B.

Colón al 2000 donde detuvieron a Martín B. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Tras el ataque, el hombre escapó en su auto y fue hasta su casa en Colón al 2000, en barrio República de la Sexta. Rápidamente la policía llegó al lugar y con ayuda de los vecinos pudieron ingresar al edificio. Minutos después de la detención circuló la versión de que el hombre intentó quitarse la vida, pero Riccardo no pudo asegurarlo, aunque aclaró que se está investigando esa versión. Martín B. quedó detenido y a la espera de la audiencia imputativa.

La fiscal avanza con el relevamiento de cámaras, tanto dentro de la farmacia como las de la vía pública y reconoció que en ese material busca encontrar "información importante". No solo solicitó los registros de este miércoles, sino también de semanas atrás para constatar los testimonios que señalaron hostigamiento de Martín B. hacia Candelas.

Violencia de género

La fiscal María Laura Riccardo aseguró que la investigación se encausa hacia el femicidio. Los testimonios recabados durante la mañana dan cuenta de la violencia en contexto de género. "Él (por Martín B.) la venía molestando", señaló ante los medios presentes.

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Al lugar del crimen, llegaron la hermana y sobrina de Candelas que sumaron su testimonio a las compañeras de la víctima. "Relatan episodios de hostigamiento", apuntó la fiscal, que reconoció que no encontró testimonios que indiquen "amenazas desde el punto de vista de lo penal".

En el comercio había dos clientas que, según la fiscal, no vieron el hecho en sí, pero fueron las encargadas de llamar al 911.