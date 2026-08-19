Financiamiento universitario: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

A pesar de los anuncios oficiales recientes y un fallo judicial a favor de la ley de financiamiento universitario , este miércoles se puso en marcha una protesta de docentes rosarinos porque la normativa lleva 300 días de incumplimiento . La iniciativa se complementa con el paro que se extenderá hasta el próximo viernes .

La manifestación comenzó a última hora de la mañana en la Facultad de Derecho , cerca de la esquina de Santa Fe y Moreno. Allí se hizo una intervención sobre la puerta de la entrada norte, junto con otras actividades para visibilizar el reclamo de aumento salarial y presupuestario .

El edificio céntrico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se convirtió en el punto de encuentro de estudiantes, profesores y militantes que cuestionan la política de ajuste de la Casa Rosada. Entre otras propuestas, en la zona podían verse pancartas que decían: "Milei, cumplí la ley" .

Una gran torta de cartulina decoraba a la mañana la mesa de la radio abierta organizada en defensa de la educación pública superior. Al pastel le faltaba un gran pedazo y arriba estaba la explicación irónica escrita en un cartel. "Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, nos comieron 12,51 salarios" , decía el letrero.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Según la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), la normativa aprobada por el Congreso dispone una recomposición de haberes que ronda el 54 por ciento. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sólo aplicó un incremento del 21,4 % en los recibos.

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El cálculo de la pérdida acumulada con respecto a los pagos de junio no fue la única consigna que enarbolaron los representantes del sindicato. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó ese mismo mes una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para actualizar de manera inmediata los sueldos y becas del sistema público.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

"Los números no son un juego", advirtieron desde el gremio en cuanto al efecto del incumplimiento de la ley 27.795 desde la promulgación del 21 de octubre. Para visibilizar esta cuestión, recurrieron justamente a una serie de actividades recreativas en la puerta de la facultad con una interpretación en clave política. Así se armó un panel para ponerle la cola al burro con caras de funcionarios del gobierno y una carrera de embolsados para llegar a fin de mes, entre otras propuestas.