La Capital | La Ciudad | financiamiento universitario

Financiamiento universitario: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

Coad organizó intervenciones en la Facultad de Derecho y otras actividades como parte del reclamo al gobierno nacional

19 de agosto 2026 · 14:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gremio demanda un aumento salarial previsto por la ley de financiamiento universitario.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El gremio demanda un aumento salarial previsto por la ley de financiamiento universitario.

A pesar de los anuncios oficiales recientes y un fallo judicial a favor de la ley de financiamiento universitario, este miércoles se puso en marcha una protesta de docentes rosarinos porque la normativa lleva 300 días de incumplimiento. La iniciativa se complementa con el paro que se extenderá hasta el próximo viernes.

La manifestación comenzó a última hora de la mañana en la Facultad de Derecho, cerca de la esquina de Santa Fe y Moreno. Allí se hizo una intervención sobre la puerta de la entrada norte, junto con otras actividades para visibilizar el reclamo de aumento salarial y presupuestario.

El edificio céntrico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se convirtió en el punto de encuentro de estudiantes, profesores y militantes que cuestionan la política de ajuste de la Casa Rosada. Entre otras propuestas, en la zona podían verse pancartas que decían: "Milei, cumplí la ley".

Protesta de docentes de la UNR en Derecho

Una gran torta de cartulina decoraba a la mañana la mesa de la radio abierta organizada en defensa de la educación pública superior. Al pastel le faltaba un gran pedazo y arriba estaba la explicación irónica escrita en un cartel. "Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, nos comieron 12,51 salarios", decía el letrero.

Según la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), la normativa aprobada por el Congreso dispone una recomposición de haberes que ronda el 54 por ciento. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sólo aplicó un incremento del 21,4 % en los recibos.

>> Leer más: Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

El cálculo de la pérdida acumulada con respecto a los pagos de junio no fue la única consigna que enarbolaron los representantes del sindicato. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó ese mismo mes una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para actualizar de manera inmediata los sueldos y becas del sistema público.

"Los números no son un juego", advirtieron desde el gremio en cuanto al efecto del incumplimiento de la ley 27.795 desde la promulgación del 21 de octubre. Para visibilizar esta cuestión, recurrieron justamente a una serie de actividades recreativas en la puerta de la facultad con una interpretación en clave política. Así se armó un panel para ponerle la cola al burro con caras de funcionarios del gobierno y una carrera de embolsados para llegar a fin de mes, entre otras propuestas.

Noticias relacionadas
Mario Rovere, un médico con trayectoria internacional en el ámbito de la salud pública, dará una charla este miércoles en Rosario 

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Lionel Messi, con la medalla del subcampeonato y las lágrimas

Bitácora Mundialista: trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

El papa León XIV llegará a Argentina en noviembre

El plan de Provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

ExportLog reunirá durante dos jornadas a referentes de la agroexportación, los puertos de contenedores, la industria naval, el transporte fluvial, los parques industriales y los sectores de Oil & Gas y minería.

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Lo último

Cómo saber si Pami cubre un medicamento

Cómo saber si Pami cubre un medicamento

Walter Mazzanti se consolida en Newells y ya piensa en el clásico: El Gigante me trae buenos recuerdos

Walter Mazzanti se consolida en Newell's y ya piensa en el clásico: "El Gigante me trae buenos recuerdos"

Sofía La Reini Gonet relató su experiencia con una inyección para bajar de peso: Creía que me iba a morir

Sofía La Reini Gonet relató su experiencia con una inyección para bajar de peso: "Creía que me iba a morir"

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Carina Candelas fue atacada por su expareja dentro de su lugar de trabajo. El femicida escapó y fue detenido en el barrio República de la Sexta

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro
Policiales

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia
Policiales

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia
Política

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Por Carina Bazzoni
La ciudad

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Ovación
Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos
Ovación

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Movimientos en la Fórmula 1: un piloto lesionado, un regreso y una confirmación

Movimientos en la Fórmula 1: un piloto lesionado, un regreso y una confirmación

Juega en Newells desde 2018 y es la mujer récord: ya llegó a los 100 partidos en el club

Juega en Newell's desde 2018 y es la mujer récord: ya llegó a los 100 partidos en el club

Policiales
Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La Ciudad
Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura
La Ciudad

Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera
La región

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes
Economía

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare
Política

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado
Economía

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística
La Ciudad

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja
Agro

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde no todos dicen lo que saben
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde "no todos dicen lo que saben"

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte
Política

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini
Policiales

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini