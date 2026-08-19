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Bitácora Mundialista: trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

Luciano Bisbal, Mateo Occhi y Lucas Vitantonio compartirán sus experiencias durante la cobertura de la Copa del Mundo en una charla organizada por el SPR y ARGRA Rosario. La entrada es libre y gratuita

19 de agosto 2026 · 10:19hs
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La cobertura de un Mundial de fútbol también se escribe desde el lugar donde están los trabajadores de prensa. Con esa mirada, este miércoles Rosario será sede de “Bitácora Mundialista”, una charla abierta en la que tres trabajadores de prensa de la ciudad repasarán sus experiencias durante la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La actividad se realizará este miércoles 19 de agosto, a las 18, en el Centro de Formación Profesional Pichincha del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), ubicado en Santiago 146 bis.

Participarán Luciano Bisbal y Mateo Occhi, reporteros gráficos e integrantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y Lucas Vitantonio, periodista del diario La Capital. La charla será moderada por el periodista Ariel Echecury.

La propuesta busca abrir un espacio para compartir las experiencias de quienes trabajaron en la cobertura del Mundial, desde distintas especialidades y perspectivas del oficio periodístico.

Bisbal y Occhi abordarán su experiencia desde la fotografía y el trabajo de los reporteros gráficos, mientras que Vitantonio aportará la mirada del periodismo escrito y la cobertura diaria de un acontecimiento deportivo de alcance global.

La actividad es organizada conjuntamente por el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) y ARGRA Rosario y tendrá entrada libre y gratuita.

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