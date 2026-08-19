Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia prepara la imputación contra Fernando Cerimedo y adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva para el exasesor de Javier Milei, señalado como autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió su expareja Nadia Beller, en el que resultó herida de cuatro disparos el lunes por la noche.

Los fiscales solicitarán que el colaborador del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cumpla la condena en la cárcel de Palmasola, la más grande del país. A la fecha, el consultor político se encuentra privado de su libertad en una celda perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Cerimedo se negó a declarar y el abogado Ernesto Giraldes explicó que le recomendó permanecer en silencio porque, antes de preparar su defensa, quiere saber qué cargos le imputan y cuál es la evidencia.

Otra de sus letradas, Margarita Arce, definió a la acusación contra su cliente (tentativa de femicidio) como un “show político” y negó que Cerimedo hubiera intentado volar a Buenos Aires para no ser detenido, sino estaba viajando para ver a Beller, que le había avisado del ataque.

Sobre la expareja del consultor, afirmó: “Ella fue masista toda la vida”, en referencia al MAS, el partido del exmandatario de Bolivia Evo Morales, rival de Rodrigo Paz. Por lo tanto, aseveró que “lo que quieren es desestabilizar al gobierno”.

Por su parte, la fiscalía considera a Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa”, mientras continúa la búsqueda de los autores materiales del intento de asesinato.

Los investigadores apuntan a dos personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde se produjo el atentado. De acuerdo con el relato de Beller, ella fue citada en ese hotel por un presunto denunciante de Evo Morales que le iba a brindar información. La abogada marcó que Cerimedo la había incentivado a que fuera y afirmó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon. El diario boliviano El Deber indicó que la Policía secuestró la moto en la que ambos individuos se dieron a la fuga.