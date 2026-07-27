Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

UPCN, ATE y Amra dieron el visto bueno a la propuesta del gobierno provincial. En cambio, Amsafé, Sadop y Siprus la rechazaron y anunciaron medidas de fuerza

Las negociaciones paritarias del segundo semestre dejaron un escenario dividido entre los gremios estatales de Santa Fe. Mientras UPCN, ATE y Amra aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, Amsafé, Sadop, UDA y Siprus la rechazaron y anunciaron distintas medidas de fuerza que comenzarán esta semana.

La oferta oficial contempla una recomposición salarial escalonada para el segundo semestre, aunque cada sector la interpreta de manera diferente según la composición de sus salarios.

Los trabajadores de la administración central nucleados en UPCN aprobaron la propuesta con el 69% de los votos , mientras que el 31% se manifestó en contra.

La Asociación Trabajadores del Estado también aceptó la oferta. En la asamblea provincial, el 61% votó a favor , el 28,5% rechazó la propuesta y el 10,5% se abstuvo.

Amra

Los médicos representados por la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) resolvieron aceptar el ofrecimiento con el 53,4% de los votos.

Además del incremento salarial, el acuerdo incluye un aumento del 25% para los profesionales monotributistas del sistema de salud, un incremento del adicional por ropa de trabajo y la continuidad de mesas técnicas para discutir temas como salud mental, adicionales y planteles básicos.

View this post on Instagram

Qué gremios rechazaron la propuesta

Amsafé

Los docentes públicos rechazaron casi por unanimidad la oferta salarial. El 99,86% de los afiliados votó en contra y el gremio resolvió un paro de 24 horas para el lunes 3 de agosto, en adhesión a la huelga nacional docente.

>> Leer más: Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Además, participará de la jornada provincial de protesta del 30 de julio, de una movilización junto a las centrales sindicales el 7 de agosto y ya anunció nuevas jornadas de lucha para el 12, 20 y 25 de agosto, además de actividades durante septiembre.

Sadop

Los docentes de escuelas privadas también rechazaron la propuesta. Más del 87% de los afiliados votó en contra y el sindicato anticipó un plan de lucha que incluirá ruidazos, caravanas, marchas, clases públicas y otras protestas, aunque por el momento no confirmó un paro.

View this post on Instagram

UDA

La Unión Docentes Argentinos también resolvió rechazar la oferta y pidió al gobierno provincial una nueva convocatoria paritaria.

El gremio cuestionó especialmente la forma en que el Ejecutivo calcula el porcentaje de aumento. Mientras la provincia sostiene que la recomposición ronda el 15% para el segundo semestre y un 49% anual, UDA afirma que el incremento real es del 10,1%, ya que el cálculo oficial incorpora conceptos no remunerativos que no impactan en el salario de bolsillo ni en adicionales como el aguinaldo o la jubilación.

>> Leer más: Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial

Siprus

En el sector de la salud, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) también rechazó la propuesta. El 76% de los afiliados votó por no aceptar la oferta y convocó a un paro con movilización para el jueves 30 de julio, junto con otros gremios estatales.

View this post on Instagram

Qué ofrece el gobierno de Santa Fe

La propuesta salarial contempla una actualización escalonada de los haberes durante el segundo semestre:

Julio: 2%

2% Agosto: 1,8%

1,8% Septiembre: 1,7%

1,7% Octubre: 1,6%

1,6% Noviembre: 1,5%

1,5% Diciembre: 1,5%

Para los trabajadores de la administración central también se estableció un monto mínimo garantizado de aumento, que crecerá progresivamente:

Julio: $80.000

Agosto y septiembre: $100.000

Octubre y noviembre: $130.000

Diciembre: $180.000

En el caso de los docentes, el gobierno sostiene que la propuesta representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre y que permitirá cerrar 2026 con un incremento acumulado cercano al 49%. Los gremios docentes, sin embargo, cuestionan esa interpretación y sostienen que el aumento efectivo es menor.