La ministra Pettovello fue recibida por el Papa León XIV en el Vaticano

La titular de Capital Humano mantuvo una activa agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo y sobre los avances de la inteligencia artificial

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, saludó este lunes al Papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”.

Pettovello saludó y se fotografió con el pontífice en el marco de la visita al Vaticano y como parte de la cual mantuvo conversaciones con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin.

La titular de Capital Humano se reunió además con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un hombre considerado clave en el esquema del Papa León XIV.

Pettovello viajó sin comitiva rumbo a Italia y el miércoles fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, junto a quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

La ministra argentina mantuvo una nutrida agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo, y sobre los avances de la inteligencia artificial en el marco de una convocatoria sobre ese tema realizada por el Vaticano.

Los encuentros de Pettovello estuvieron enmarcados por las fuertes versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina, sobre la cual el presidente Javier Milei estimó hace una semana que podría concretarse en noviembre de este año.

"Museo de la corrupción"

En su reunión con Czerny, Pettovello le entregó un informe sobre las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Milei y un documento denominado “Museo de la corrupción”, en el que se detallan irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.

La agenda de Pettovello en Italia incluyó además una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre proyectos sociales, cooperación humanitaria y programas de formación profesional en la Argentina.

Antes de su audiencia con el Papa, Pettovello mantuvo una reunión con Parolin en el marco del “Encuentro de Alto Nivel OEI-Santa Sede”, denominado “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”.

En ese encuentro, Pettovello tuvo la oportunidad de reunirse con ministros de Educación de diversos países e intercambiar experiencias.