Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Tras la aceptación de la oferta salarial por parte de médicos y estatales, el gobierno provincial confirmó que se otorgará el aumento por decreto

Los docentes de Sadop y Amsafé se manifestarán en rechazo a la oferta salarial.

A través de su vocera Virginia Coudanes el gobierno santafesino confirmó este martes la inminente firma de los decretos que formalizan el aumento salarial para los trabajadores de la provincia . Los estatales de ATE y UPCN y los médicos de Amra habían aceptado la oferta, mientras que los docentes de Amsafé, Sadop, UDA y los profesionales de Siprus la rechazaron. Este jueves los gremios docentes realizarán un ruidazo y banderazo en señal de protesta .

“Se está avanzando con el proceso administrativo del decreto de la paritaria central y de salud , y se avanzará también en relación a la paritaria docente ”, explicó la vocera.

Las negociaciones paritarias del segundo semestre dejaron un escenario dividido entre los gremios estatales de Santa Fe. Mientras UPCN, ATE y Amra aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, Amsafé, Sadop, UDA y Siprus la rechazaron y anunciaron distintas medidas de fuerza que comenzarán esta semana.

Desde la provincia señalaron que la oferta oficial contempla una recomposición escalonada para el segundo semestre. En el caso de los docentes, el gobierno anunció una suba promedio del 15% de julio a diciembre , que permitirá cerrar el año con un incremento acumulado cercano al 49%. Sin embargo, los gremios del sector sostienen que el aumento efectivo es menor.

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Protesta de los docentes

Casi por unanimidad, los docentes públicos nucleados en Amsafé rechazaron casi por unanimidad la oferta salarial. El 99,86% de los afiliados votó en contra, por lo que gremio resolvió adherir al paro de 24 horas para el lunes 3 de agosto lanzado por la Ctera.

Además, este martes el sindicato anunció un ruidazo y banderazo para el jueves 30 de julio junto a Sadop Rosario. En la ciudad la movida será a las 12.30 en Córdoba y Oroño y a las 18.30 en San Martín y Avenida del Rosario. En la zona oeste a las 12 el ruidazo será en Rouillón y Seguí, y a las 18 en Donado y Eva Perón.

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Los profesores de los colegios privados (Sadop Rosario) también rechazaron la propuesta. Más del 87% de los afiliados votó en contra.

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Qué ofrece el gobierno de Santa Fe

La propuesta salarial contempla una actualización escalonada de los haberes durante el segundo semestre:

Julio: 2%

2% Agosto: 1,8%

1,8% Septiembre: 1,7%

1,7% Octubre: 1,6%

1,6% Noviembre: 1,5%

1,5% Diciembre: 1,5%

Para los trabajadores de la administración central también se estableció un monto mínimo garantizado de aumento, que crecerá progresivamente:

Julio: $80.000

Agosto y septiembre: $100.000

Octubre y noviembre: $130.000

Diciembre: $180.000

En el caso de los docentes, el gobierno sostiene que la propuesta representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre y que permitirá cerrar 2026 con un incremento acumulado cercano al 49%. Los gremios docentes, sin embargo, cuestionan esa interpretación y sostienen que el aumento efectivo es menor.