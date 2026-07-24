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Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

ATE y UPCN habían aceptado la propuesta del gobierno, pero los sindicatos docentes -tanto Amsafé como Sadop y UDA- la consideraron insuficiente

24 de julio 2026 · 11:44hs
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La última reunión de las paritarias educativas se realizó este martes.

La última reunión de las paritarias educativas se realizó este martes.

A contramano de lo ocurrido en la órbita de la administración central, las paritarias docentes en Santa Fe siguen lejos de un acuerdo entre las partes. Tanto la Asociación del Magisterio de Santa fe (Amsafé) como el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) anunciaron el rechazo a la oferta de aumento salarial para el segundo semestre.

Esta semana, ATE y UPCN definieron aceptar la propuesta de incremento salarial puesta sobre la mesa por el gobierno provincial. Sin embargo, la respuesta de los gremios docentes fue diferente. Amsafé resolvió en asamblea rechazar la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe y, en este caso, además convocó a un paro de 24 horas para el próximo 3 de agosto. En la misma línea de rechazo a la oferta ya se habían expresado los docentes de escuelas de gestión particular de Sadop, donde se analizan planes de lucha, y los afiliados a UDA.

Qué votaron los afiliados de Amsafé

Este viernes al mediodía, la asamblea provincial de Amsafé resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe y además convocó a un paro de 24 horas para el próximo 3 de agosto.

"El plan de lucha es para expresar el malestar de los docentes y exigir que el gobierno de marcha atrás", aseguró en declaraciones a medios Rodrigo Alonso secretario General de Amsafe. Más allá de la medida de fuerza de agosto, en las siguientes semanas se esperan una batería de medidas para quejarse de la propuesta que el gobierno puso sobre la mesa.

Qué votaron los afiliados de Sadop

También la docencia privada de la provincia de Santa Fe rechazó de manera contundente la propuesta salarial presentada por el gobierno de Santa Fe en el marco de las negociaciones paritarias.

Tras el contundente rechazo expresado por las bases, el dirigente de Amsafé Rosario Martín Lucero confirmó que continuará profundizando las medidas de protesta en conjunto con el resto de las organizaciones docentes. "El plan de lucha va a ser continuado y extenso. Seguramente incluirá ruidazos, caravanas, marchas, clases públicas y distintas protestas en la calle. Vamos a sostener ese proceso en el tiempo porque es la herramienta que mejores resultados nos ha dado para visibilizar el conflicto", afirmó el representante de los docentes privados.

>> Leer más: Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7%: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

UDA también dijo "no"

Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) resolvió rechazar la propuesta de incremento salarial y solicitó, en este marco, una nueva convocatoria para continuar las negociaciones.

Según UDA, mientras el gobierno comunicó un incremento cercano al 15% para el segundo semestre y un 49% anual, el acta establece un aumento del 10,1%. El gremio sostiene que esa diferencia surge porque se computan conceptos como el FOPCID y los mínimos garantizados, que consideran sumas no remunerativas y que, por lo tanto, no integran el salario de bolsillo ni generan aportes jubilatorios, aguinaldo o antigüedad.

¿Cuál es la oferta de aumento a los docentes en Santa Fe?

El gobierno provincial presentó un plan de recomposición con una suba promedio del 15 por ciento entre julio y diciembre. Según el cálculo de las autoridades de la cartera educativa, el año concluirá con un incremento del 49 % para los docentes en Santa Fe.

La oferta garantiza un sueldo mínimo de 1.517.481 pesos a fines de 2026 para cualquier maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad. Los recibos del primer mes del segundo semestre tendrán un piso de $ 1.406.623, una cifra que representa una variación de 6,25 puntos porcentuales con respecto a junio.

A nivel general, la provincia abrió la negociación con una propuesta que establece un piso de aumento de 180.000 pesos hasta fin de año. Por encima de estos ingresos, los haberes se actualizarán de la siguiente manera:

  • Julio: 2%
  • Agosto: 1,8%
  • Septiembre: 1,7%
  • Octubre: 1,6%
  • Noviembre: 1,5%
  • Diciembre: 1,5%

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