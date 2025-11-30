La Capital | La Ciudad | Rosario

Nuevos homenajes en Rosario: Miguel Russo, Ricardo Iorio y Lifschitz tendrán calles con su nombre

El Concejo Municipal avanza con una serie de reconocimientos que incorporan personalidades destacadas a calles, plazas y sectores emblemáticos de Rosario

30 de noviembre 2025 · 09:54hs
El Concejo renombra calles y plazas: los nuevos homenajes a referentes de Rosario

El Concejo renombra calles y plazas: los nuevos homenajes a referentes de Rosario

La ciudad volverá a incorporar nombres emblemáticos a su mapa urbano. La comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos del Concejo Municipal aprobó una serie de proyectos para designar esquinas, calles, plazas y espacios culturales en honor a figuras destacadas de Rosario y del país.

Las iniciativas recibieron el visto bueno inicial y ahora deberán pasar a la comisión de Gobierno para continuar su tratamiento.

La reunión fue presidida por la edila Julia Irigoitia (bloque Justicialista) y contó con la participación de Alicia Pino (bloque Socialista) y Carlos Cardozo (PRO). También asistieron Elida Cabrini, de la Dirección de Cartografía del Ejecutivo, y el especialista Néstor Ramírez.

Miguel Ángel Russo tendrá su esquina en Arroyito

Uno de los reconocimientos más resonantes será para Miguel Ángel Russo. La esquina de Génova y avenida Centenario Rosario Central - continuidad de bulevar Avellaneda - llevará su nombre.

La iniciativa, impulsada por la concejala María Fernanda Rey, destaca “su trayectoria deportiva y su invaluable aporte a la historia e identidad del Club Atlético Rosario Central”. Russo, ex jugador y DT campeón con el club, es considerado un emblema auriazul.

>>Leer más: La historia detrás de la icónica frase de Miguel Ángel Russo: "Todo se cura con amor"

Reconocimientos al legado socialista: Lifschitz y Binner

Dos referentes centrales del socialismo santafesino también serán homenajeados.

La avenida de la Universidad, en el tramo de calle Berutti entre Viamonte y avenida Pellegrini - corazón de La Siberia -, sumará el nombre de Miguel Lifschitz como reconocimiento a su gestión pública y su estrecho vínculo con la educación superior.El proyecto es de la concejala Verónica Irizar.

Además, el Concejo enviará a la Legislatura provincial una propuesta para que el Hospital Regional Sur pase a llamarse “Dr. Hermes Juan Binner”. La designación debe ser aprobada a nivel provincial, ya que el efector depende de Santa Fe. Irizar también impulsa esta iniciativa.

“Plaza Chiqui González” en la Isla de los Inventos

En el ingreso a la Isla de los Inventos —ubicada sobre avenida Wheelwright, entre Presidente Roca y Paraguay— se designará el sector como “Plaza Chiqui González”.

La propuesta, de la concejala Nadia Amalevi, busca homenajear a la creadora del Tríptico de la Infancia y figura clave de la política cultural local. Su legado, ligado a la imaginación, la infancia y la educación, dejó una marca profunda en generaciones de rosarinos.

Ricardo Iorio dará nombre a una calle de Pichincha

La calle Güemes, entre Suipacha y avenida Francia, será rebautizada como “Ricardo Iorio”, en homenaje al músico fallecido en 2023.

El proyecto, del concejal Carlos Cardozo, apunta a reconocer su trayectoria artística. El tramo elegido está en las inmediaciones de la Sala de las Artes (ex Dixon), donde Iorio ofreció numerosos recitales.

Lo que viene

Tras este primer aval, todos los proyectos pasarán a la comisión de Gobierno para su análisis final. Si reciben el visto bueno, quedarán habilitados para ser votados en el recinto y convertirse en nuevas marcas del espacio público rosarino.

