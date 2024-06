La gripe viene en aumento y el ausentismo escolar ya trepó a niveles invernales

>>Leer más: ACV: llegar rápido a un centro especializado mejora las chances de sobrevida

Predomina en Rosario en esta primera semana de junio el virus de la gripe, el sincicial respiratorio, adenovirus y Covid (aunque este último fue quedando atrás en la lista).

"Lo que se ve además es una asociación viral de dos virus por ejemplo sincicial respiratorio y rinovirus", mencionó la médica, quien destacó la vigilancia que viene haciendo día a día el equipo de salud pública municipal para tener datos precisos sobre la situación epidemiológica de la ciudad y de ese modo implementar políticas de salud más eficaces.

Este jueves 6 de junio había 25 niños en preinternación y cuatro bebés en neonatología a causa de problemas respiratorios. También hay casos en los que los síntomas gastrointestinales se hacen presentes, tanto en niños como en adultos.

Los contagios de todos estos virus son frecuentes, y el círculo de transmisión suele ser de los chicos que van al maternal, al preescolar o escuela primaria y luego lo trasmiten a adultos o adultos mayores en sus hogares.

Por eso, Binelli pidió que las familias no envíen a los niños y niñas al colegio cuando tienen síntomas. "Hay que aguardar entre 24 y 48 horas desde que tuvieron la última fiebre para que retomen las actividades escolares o deportivas, si no el círculo no termina y se van contagiando unos a otros", señaló.

La vacunación antigripal para los grupos de riesgo es fundamental teniendo en cuenta que en los próximos meses habrá días de mucho frío y ya circula el virus de la influenza. Está indicada para los mayores de 60 años, personas de todas las edades con comorbilidades, menores de entre 6 meses y dos años y personal estratégico, como todos los que trabajan en el área de Salud pública y privada.

La vacuna está disponible de manera gratuita para estas personas. O puede adquirirse en farmacia para quienes no están incluidos en los grupos vulnerables.

Lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, no estar en contacto directo con personas enfermas, toser o estornudar en el pliego del codo, "todo lo que aprendimos en la pandemia nos tiene que servir para cuidarnos y cuidar a los otros", remarcó Binelli.

En los más chiquitos

Los bebés no quedan al margen. En el Hospital Vilela, este último fin de semana (primeros días de junio) se notó un incremento de la demanda por estos cuadros. En ese efector hay cuatro recién nacidos en neonatología afectados por sincicial respiratorio, otra de las virosis que circulan y que genera bronquiolitis y neumonías en niños pequeños.

En este punto, Binelli pidió a la población de embarazadas que estén en las semanas 32 a 36 que se apliquen la vacuna que permite minimizar las complicaciones por sincicial respiratorio en los recién nacidos (la protección es vía placentaria) que son sumamente vulnerables a este virus tan contagioso.

"Creo que el mayo impacto lo vamos a ver el año que viene, pero ya este invierno deberían bajar las internaciones teniendo en cuenta las embarazadas que ya se vienen vacunando", señaló la funcionaria.