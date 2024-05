Con la llegada del frío empiezan a aparecer los casos de gripe en Rosario

La gripe es una virosis que se presenta con fiebre alta, dolor de cabeza, decaimiento, dolor muscular, tos, congestión nasal y pueden aparecer además síntomas digestivos. Es necesario consultar al médico ante la aparición de síntomas y no minimizar su impacto.

Todos los años colapsan las guardias de los hospitales y sanatorios de adultos y pediátricos por enfermedades asociadas al otoño/invierno. Muchas de ellas se puede prevenir con vacunas y otras acciones como el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y no compartir espacios cerrados con personas con síntomas.

Sobre la vacunación antigripal, que se aplica todas las temporadas, ya que las cepas van cambiando año a año, es habitual escuchar que las personas no quieren inocularse porque "me agarra gripe".

En este punto, Domingo Cera, médico clínico, presidente de la Asociación de Medicina Interna de Rosario, dijo a La Capital: "Es cierto, hay personas que lo piensan y lo expresan. Lo que puede generar son ciertos efectos como dolor en el brazo, una líneas de fiebre y malestar general. Lamentablemente nos encontramos con gente que teniendo factores de riesgo dice eso: no me vacuno porque el año pasado lo hice y me dio gripe".

"Aunque la gripe puede ser mortal y produce muchas internaciones y decesos hay quienes la minimizan y no tienen conciencia de que puede ser tan severa", dijo.

El médico puntualizó: "Está ampliamente demostrado que los beneficios de la vacunación para disminuir los riesgos, incluso la mortalidad, son superiores a cualquier potencial efecto indeseado".

Los más afectados suelen ser los mayores de 65 años, los menores de 2, embarazadas y personas de todas las edades con problemas inmunológicos o enfermedades crónicas. Para ellos está destinada la vacuna en forma gratuita.

"Hay un grupo de personas que están entre las vulnerables que lo tiene claro, que cumple en tiempo y forma con la vacunación, que se cuida mucho. Estas personas se inoculan todos los años (es una dosis anual por las mutaciones que el virus sufre cada temporada). Pero tenemos otros que se resisten un poco más, por los motivos que señalé, porque creen que la vacuna les produce la enfermedad".

La vacuna para prevenir las complicaciones por gripe "está entre las herramientas clave de prevención primaria y los clínicos la consideramos una estrategia de gran importancia que recomendamos en los controles habituales de salud como en cada oportunidad que tenemos de ver a un paciente", agregó el especialista. "Permite disminuir las internaciones e inclusive la mortalidad por una enfermedad que es altamente prevalente porque se transmite muy fácil".

La campaña comenzó en marzo y continúa, con más énfasis, por parte de las autoridades sanitarias. Para los grupos de riesgo está disponible en forma gratuita en cualquier vacunatorio municipal o provincial. Quienes deseen colocársela por su cuenta pueden hacerlo en las farmacias, a un costo de 30 mil pesos.

El último informe epidemiológico de la secretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario indica que la patología respiratoria más frecuente por estos días es el Covid, que se mantiene constante en las últimas semanas. También hay rinovirus y empiezan a aparecer los primeros casos aislados de influenza (gripe), que cuando se presentan suelen traer mayores complicaciones que las enfermedades producidas por otros gérmenes.