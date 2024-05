ACV: llegar rápido a un centro especializado mejora las chances de sobrevida

Contar con un estricto protocolo estricto y eficaz es clave. Ese procedimiento se pone en marcha desde que el paciente va camino a la institución (si ha sido trasladado por una ambulancia) o apenas es recibido en el centro médico si fue llevado por familiares o logró llegar por sus propios medios.

La sintomatología del ACV (también llamado Ictus, ataque cerebral o Stroke) es muy variada. Hay personas que tendrán señales muy marcadas que incluso le impidan a la persona afectada moverse o hablar con normalidad. Otros experimentarán episodios más leves, pero que pueden ser igualmente graves, aunque quizá no son tan contundentes en su aparición. En todos los casos, lo más aconsejable es llamar al servicio de emergencia con rapidez, incluso aunque se tengan dudas de lo que está ocurriendo.

Bruera dijo a La Capital que "en el HPR se activa de manera inmediata un código que denominamos Código ACV, entonces se pone en marcha todo el operativo". Explicó: "La persona afectada va a ser recibida por enfermeras, camilleros, médicos (neurólogos, especialistas en imágenes, entre otros), cada uno cumpliendo una tarea específica que ha sido determinada para dar la mejor respuesta. Son más de 30 agentes de salud los que actúan en forma coordinada para intentar salvar la vida de la persona y minimizar las secuelas".

gamma-acv-01.jpg

Las causas del ACV

La neuróloga explicó que en el 90% de los casos de ACV las causas que produjeron el problema eran modificables. De allí que sea clave llevar una vida saludable, con una alimentación adecuada, no tener sobrepeso, no fumar, no beber en exceso, hacer actividad física de manera regular, no usar drogas ilegales (ya que en muchos casos, en especial en personas muy jóvenes se producen ACV por consumo de sustancias) y bajar los niveles de estrés.

"La primera de esas causas es la presión. Hay que tenerla en valores normales o controlada con seguimiento médico si una persona tiene diagnóstico de hipertensión", destacó.

La segunda es el consumo de tabaco, tanto en fumadores como en quienes reciben el humo de otras personas.

La tercera está relacionada a la diabetes no tratada en forma correcta.

El colesterol elevado es otro motivo que influye en la posibilidad de tener un ACV.

Los síntomas del ACV

Algunos de los más llamativos:

Debilidad en la mitad de la cara (la boca se desvía hacia un costado)

Dificultad para levantar un brazo (de repente "cae" al costado del cuerpo)

No poder hablar, no poder pronunciar o no poder entender (en ocasiones quien está junto a alguien que está teniendo un ACV es quien percibe que algo anda mal)

No ver de un ojo de manera repentina

Entre los menos frecuentes puede aparecer vértigo de comienzo súbito

El dolor de cabeza "en estallido", de aparición repentina y muy fuerte

El día después del ACV

Pero no solo se trata de brindarle la atención necesaria en el primer momento, sino que las horas y días posteriores al ACV son también clave para la recuperación. "Hay pacientes que luego del episodio no pueden comunicarse, entonces desde Enfermería brindamos contención, acompañamiento y ponemos en marcha estrategias que tenemos para ayudarlo. Es un trabajo de mucha de dedicación porque comprendemos por lo que esa persona está pasando y sus familiares. Es alguien que hasta hace unos días vivía de un modo y de repente se encuentra con limitaciones", explicaron las enfermeras Ayelén Villalba y Natalia.

La rehabilitación que el neurólogo proponga debe iniciarse también de inmediato y continuar de acuerdo a las pautas establecidas por el equipo médico.