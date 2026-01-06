La Capital | La Ciudad | Cardiopatías congénitas

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El gobierno nacional despidió a los coordinadores de las operaciones de corazón en recién nacidos y bebés. Qué se sabe en el Vilela, hospital referente

Por Florencia O’Keeffe

6 de enero 2026 · 14:53hs
Cardiopatías congénitas. Cada año

Cardiopatías congénitas. Cada año, 7 mil niños y niñas argentinos nacen con problemas en el corazón.

El año comenzó con una noticia fuerte en el ámbito de la salud pediátrica: el gobierno nacional decidió no renovar los contratos de los siete coordinadores del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, un plan que ya tiene quince años y que garantiza el acceso a cirugías, por problemas del corazón, de todos los niños y niñas del país que lo requieran, en el sistema público de salud. Todos los años 7 mil chicos nacen con algún trastorno congénito cardíaco. El 50 por ciento necesita una o más intervenciones quirúrgicas realizadas por expertos para seguir viviendo. El Estado les brinda los medios, en cualquier punto de la Argentina gracias al programa nacional, y la idoneidad de los profesionales. Por eso, los cambios inesperados conmovieron a la población y generaron preocupación en hospitales y otros centros de salud. ¿Cómo afecta la decisión nacional a Rosario? ¿Están suspendidas las cirugías?

La Capital habló con el médico Eduardo Casim, director del Hospital Vilela de Rosario, una institución referente en cardiopatías congénitas en la región, quien aclaró todas las dudas sobre la continuidad de los procedimientos. "A fin de año recibimos un correo por parte de la directora nacional del programa, María Eugenia Olivetti, quien nos informaba que no les renovaban los contratos a los siete integrantes del equipo coordinador pero que a nivel administrativo todo continuaba como hasta ahora", explicó el funcionario de Salud municipal.

Cirugías programadas en el Vilela

Casim llevó tranquilidad a los rosarinos y gente de la región que se atiende en el Vilela y comentó que en las próximas semanas ya están programadas las cirugías de tres bebés con cardiopatías congénitas. Estos procedimientos se llevarán a cabo en el hospital público con la participación de un especialista de Buenos Aires (como sucede en la mayoría de los casos en los que se requiere cierta complejidad). "Por el momento para nosotros no cambió nada, el programa sigue funcionando", dijo el pediatra.

Después de la disolución de la cúpula de especialistas que manejaba el programa nacional de cardiopatías quedó a cargo del mismo, de manera transitoria, el director del Hospital Garrahan, el doctor Guillermo Moreno.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim.

Los procedimientos que salvan vidas

Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita, una malformación del corazón que se produce durante la vida fetal y provoca diferentes consecuencias. En la Argentina, nacen al año unos 7 mil niños y niñas con alguna de estas patologías. Alrededor del 50 por ciento debe ingresar a quirófano en el primer año de vida y dos terceras partes son solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

"A la mayoría de los bebés que son intervenidos se les puede programar la cirugía porque se les ha detectado el problema durante la ecografía fetal, una herramienta clave durante el embarazo, con una precisión espectacular", explicó Casim. Cuando se presenta un problema en el bebé por nacer, el parto se programa en el Hospital Centenario que cuenta con el equipamiento necesario para asistir al niño en los primeros días.

>> Leer más: El Vilela logró mortalidad cero en intervenciones por cardiopatías congénitas

A corazón abierto

En el Hospital Vilela se realizan unas 35 cirugías de mediana y alta complejidad a corazón abierto en neonatos y bebés, cada año. Algunas son más urgentes, incluso a pocas horas del nacimiento, y otras pueden esperar un poco. "También, a través del programa nacional, hemos adquirido un equipo para hacer hemodinamia, que costó 250 millones de pesos", dijo el médico. Con esta metodología se resuelven otros 25 o 30 casos anuales. La hemodinamia, llevada a cabo por especialistas, es un tipo de cardiología intervencionista (pediátrica, en este caso) que permite corregir defectos del corazón de una manera menos invasiva, con menor tiempo de internación y muy buenos resultados.

Además, en la ciudad, existen al menos tres sanatorios privados que cuentan con especialistas en cardiología infantil que realizan estas intervenciones (que varían en complejidad de acuerdo a la necesidad del paciente).

"Es muy importante destacar que antes, todos estos chicos debían derivarse a Buenos Aires para ser operados y desde hace muchos años podemos resolver la gran mayoría de las situaciones en Rosario", mencionó Casim.

