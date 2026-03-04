La Capital | Policiales | Santa Fe

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

La PDI realizó diez allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego, gallos de riña 152 gramos de cocaína, armas y municiones

4 de marzo 2026 · 16:06hs
Los diez allanamientos fueron practicados por la PDI en dos barrios de la ciudad de Santa Fe.

Los diez allanamientos fueron practicados por la PDI en dos barrios de la ciudad de Santa Fe.

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de diez allanamientos en la ciudad de Santa Fe en los que se secuestraron drogas, armas de fuego y municiones. Según el gobierno provincial a partir de este operativo se desbarató una banda que cometió delitos en Santa Fe, Rosario, Esperanza y Laguna Paiva.

La investigación comenzó, según los voceros consultados, el pasado 21 de enero cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó a una persona que se mostraba en las redes sociales portando armas de fuego diferentes y exhibía grandes sumas de dinero. Luego de ser identificado e investigado en las redes el hombre quedó en el radar de reiterados robos en Rosario y Esperanza.

Así, este hombre fue incorporado a otras personas también investigadas en pesquisas que ya estaban en marcha. El sospechoso comenzó a ser seguido y la investigación detectó su rutina de movimientos y lugares que frecuentaba temporalmente, así como otros sitios donde ocultaba elementos de interés para la causa.

En la investigación final coincidieron tres unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, Esperanza y Santa Fe, además de cuatro equipos de la PDI. En ese marco se practicaron los allanamientos de este miércoles en domicilios los barrios Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe.

En la requisas se secuestrón, entre otros elementos de interés, vestimenta utilizada en los robos cometidos en la ciudad de Esperanza, varios gallos de riña, una caja fuerte, 152 gramos de cocaína, una balanza electrónica, varios teléfonos celulares, un revólver calibre 22 y dos escopetas calibre 12/70. También se hallaron documentación, motos, elementos de uso en motociclismo y prendas de vestir.

En ese marco los voceros remarcaron que en una de las casas allanadas se secuestraron dos granadas, una pistola 9 milímetros, una carabina y municiones.

Las novedades fueron dadas a conocer por el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, Rolando Galfrascoli, en una conferencia de prensa junto con la jefa de Distrito de la PDI, Lilia Britos. En ese marco el funcionario explicó que la investigación está vinculada a diversos delitos de robos calificados y tenencia de armas de fuego, y abarca varias causas relacionadas entre sí.

“Las causas están relacionadas con hechos ocurridos en Laguna Paiva, Esperanza, Santa Fe y Rosario”, sostuvo Galfrascoli, para agregar que días atrás hubo otros procedimientos que “dieron lugar a estos allanamientos”. En ese sentido remarcó que las requisas realizadas en Santa Fe obedecen a la presunción de que el eje de la banda está en la capital provincial.

