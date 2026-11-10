Llega a Rosario el espectáculo de Rulo Delatorre, el más tanguero de los economistas

El espectáculo “No es tan así”, del periodista, economista y cantor de tangos, se presenta este viernes a las 20.30 en la Sala Saulo Benavente, de la Biblioteca Vigil

Raúl "Rulo" Delatorre. La Argentina de Milei está a milésimas tanto de la parodia como de la tragedia

El periodista, economista y cantor de tangos Raúl “Rulo” Delatorre presentará su espectáculo “No es tan así” este viernes, desde las 20.30, en el Teatro Saulo Benavente , de la Biblioteca Vigil, en Alem y Gaboto, en el barrio Tablada de Rosario, en una movida organizada por el periódico El Eslabón, la Vigil y la Cooperativa La Masa.

El cronista de El Eslabón Jerónimo “Pecos” Principiano, uno de los mentores de la llegada de Delatorre a Rosario, narra los pormenores del espectáculo, cuyas entradas venden en la página digital de la Vigil.

—Quienes hacemos El Eslabón conocimos a Raúl “Rulo” Dellatorre hace muchos años en una actividad del Sindicato de Prensa. A partir de ese momento establecimos una relación. Incluso, durante un tiempo, fue columnista en nuestro programa de radio “Noticias piratas”. Más acá en el tiempo me enteré que él cantaba tangos y que a partir de eso había conocido al bandoneonista Pablo Bernaba, quien es rosarino y amigo personal. Un tiempo después, Pablo me contó que estaba haciendo “No es tan así”. A partir de ese momento me interesé en traerlo a Rosario, lo consulté con los compañeros y compañeras y averigüé formas y costos. A partir del convenio que realizamos con la Biblioteca Vigil, todo se allanó. Le propusimos traer el espectáculo a medias, teniendo en cuenta que ya contamos con la Sala Saulo Benavente. Finalmente hablamos con la productora, Pablo y el Rulo y todo se organizó rápidamente.

—¿Qué es “No es tan así”?

—“No es tan así” es un espectáculo que cruza actualidad política y económica, con humor y música en vivo en un formato escénico dinámico, crítico y provocador. Con la coyuntura como protagonista, Dellatorre propone una mirada lúcida y lúdica sobre la realidad cotidiana, combinando charla, monólogos, humor, canciones, interacción con el público y música en vivo. Cada función se construye a partir de lo que está pasando: las noticias, los debates, las contradicciones y los personajes del presente. Por eso, cada presentación es única e irrepetible. Raúl “Rulo” Dellatorre es acompañado por Nacho Cedrún en voz y guitarra, Charly Torrado en percusión (ambos integrantes del grupo Las Bordonas), Pablo Bernaba, quien toca el bandoneón, voz, dirección, composición y arreglos, y El Flaco Legal, humorista, dibujante, guionista, notero, actor y comediante.

—¿Por qué eligieron traer a Rulo Delatorre?

—Porque Rulo Delatorre es el más tanguero de los economistas. Actualmente es editor de Economía del diario Página/12, director del portal especializado Motor Económico, columnista en San José 1111 y ARN por Ar12, y aborda la historia del tango en “Historia nocturna” (Radio Provincia). Además es cantante de tango.

—¿Un espectáculo de humor y tango hecho por un economista sobre la realidad es una metáfora de la Argentina?

—Rulo Delatorre lo hace a través del análisis de la realidad. Cualquiera que lee la noticias sobre nuestra actualidad comprende que hay material de sobra. No dejes de adicionar que él es cantante de tangos. La Argentina de Milei está a milésimas tanto de la parodia como de la tragedia. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la respuesta anterior. Sí, es muy argentino por lo dicho más arriba, y por la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. De pensarnos en clave de humor, de ironía. “No es tan así” invita a pensar y reírse de la realidad contemporánea, en un formato híbrido entre la charla, el concierto y el teatro político. Una noche para escuchar, cantar, debatir y, sobre todo, intentar desenredar un poco el caos cotidiano.

—¿Qué significa traer “No es tan así” a la Vigil, un emblema de la resistencia cultural?

—Es seguir siendo coherentes con el compromiso, la lucha, la resistencia, el proyecto de un barrio, pensando no sólo en su propio futuro, sino también en el futuro posible de un país. El proyecto de la Biblioteca Vigil es para mirarlo con detenimiento, minuciosamente, porque es la prueba de lo que podemos lograr como pueblo.