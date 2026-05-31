La Capital | La Ciudad | gastronomía

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

El mercado está partido entre negocios orientados a sectores populares y de clase media, que sufren la caída del consumo, y los vinculados al público ABC1, que todavía logran sostener actividad

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

31 de mayo 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
A la caída del consumo se suma el aumento de servicios

A la caída del consumo se suma el aumento de servicios, impuestos y costos financieros.

La gastronomía rosarina empezó a mostrar una postal cada vez más repetida: fondos de comercio a precios de remate, locales que cambian de manos a los pocos meses de abrir y empresarios que venden sus posiciones para dejar de perder plata. La postal se multiplica en corredores históricos como Pichincha o Pellegrini.

Detrás de ese fenómeno hay una combinación explosiva de caída del consumo, pérdida de rentabilidad y un mercado cada vez más partido entre los negocios orientados a sectores populares y de clase media, que sufren la crisis, y los vinculados al público ABC1, que todavía logra sostener actividad.

>> Leer más: Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

De remate

En Pellegrini, uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad, aparecieron varios ejemplos en simultáneo. En el local donde en los últimos años funcionaron Simpzone Bar y la pizzería La Porteña, el rebautizado Beat Lounge tampoco logró consolidarse. Abrió en noviembre con nuevos dueños y hoy el fondo de comercio se ofrece por u$s 15.000, incluso aceptando permuta por un vehículo.

A eso se suman otros locales como Esquina Roca, en Cochabamba y Roca, por el que piden u$s 17.000; y dos bares céntricos en distintas zonas que se ofrecen por valores similares. Precios que dentro del rubro describen como “irrisorios” y que reflejan el deterioro del mercado gastronómico.

“Hay situaciones de salida total, donde se vende para no perder más plata todos los meses, y esos son precios de remate exactamente”, explicó Reinaldo Bacigalupo, titular de Mercado Pichincha y Grupo 83. “Si un fondo de comercio tiene rentabilidad y está bien ubicado, sigue valiendo. Pero estos no son precios normales”, aclaró.

La lógica detrás de esas valuaciones tiene menos relación con el mobiliario o la inversión realizada y más con la capacidad del negocio de generar volumen de venta. “Hoy vale más el flujo que el activo que alguien pueda entregarte en una transferencia”, explicó Alejandro Pastore, director provincial de Centros Comerciales y ex presidente de la cámara gastronómica local.

Por eso, en el sector describen que un negocio funcionando puede valer 100 o 150 mil dólares, pero fundido termina vendiéndose en 15, 20 o 40 mil. “Lo que vale es sacártelo de encima”, resumió un empresario gastronómico consultado que vendió hace poco su fondo de comercio.

>> Leer más: Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Asfixiados

Carlos Mellano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar), aseguró que el problema se agravó en los últimos meses. “El empresario no obtuvo ganancia, cambió la plata. Ajustamos por precio para sostener demanda porque la gente no tiene un peso, pero si dejás los precios iguales en un marco que sigue siendo inflacionario, aunque con números más bajos, no tenés rentabilidad”, afirmó.

Según explicó, muchos empresarios están atrapados en una estructura de costos cada vez más rígida y difícil de sostener. “Hoy el detalle es quirúrgico: el queso tiene que pesar tal cosa, la feta tiene que pesar tal otra, hay que reciclar mercadería que tenés en stock para hacer otros platos. Esa es la verdad de la milanesa”, describió.

A la caída del consumo se suma el aumento de servicios, impuestos y costos financieros. “Hay una bancarización del 90 o 100%, impuesto al cheque, gastos bancarios, servicios que aumentan permanentemente. Entonces la actividad se vuelve quirúrgica”, indicó Mellano. También sumaron impuestos nuevos para la gastronomía como uno de tratamiento de afluentes industriales que cobra Aguas Santafesinas SA.

El problema, aseguran, es el empobrecimiento de la sociedad. "Acá hay dos soluciones: o recuperás poder adquisitivo o tenés que cerrar la mitad de los bares para que los otros puedan seguir trabajando. Y esto no es exclusivo de la gastronomía, pasa en todos los rubros”, agregó una de las fuentes.

>> Leer más: Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Ricos y pobres

El diagnóstico general del sector es que el problema golpea sobre todo a los negocios apuntados a públicos medios y populares. “El que trabaja para el segmento ABC1 la sintió poco. El que apunta a sectores populares la está pasando muy mal”, resumió David Feiguin, titular de Club Fellini y referente de Paseo Pellegrini.

“Vas a algunos locales que se manejan con otra calidad y público con mayor poder adquisitivo y ves todos los locales llenos, con cola en la puerta. Ahí hay otra demanda que puede acceder a una experiencia más cara, pero son los menos”, sostuvo.

Según Feiguin, la combinación entre caída del consumo y deterioro de la experiencia gastronómica termina expulsando a muchos empresarios. “Hay dueños que salen corriendo y venden fondos de comercio a muy bajo precio porque sienten que, mientras puedan salir sin mayores costos, ya están ganando”, explicó.

>> Leer más: Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

La experiencia

En ese sentido, otro de los gastronómicos consultados aseguró que gran parte de la gastronomía media atraviesa una crisis estructural por la falta de mano de obra capacitada. “Está difícil tener una buena experiencia gastronómica en la ciudad porque nos cuesta mucho conseguir buenos cocineros, jefes de cocina y gerentes. Mucha gente se fue del rubro y debemos tratar de proyectar de nuevo la profesionalización”, afirmó.

Según explicó, la imposibilidad de invertir, renovar maquinaria, mejorar ambientaciones y ofrecer salarios más atractivos genera un deterioro general. “El cliente de mayor poder adquisitivo busca otra cosa. El que no tiene plata se pide delivery y listo. Y lo que queda en el medio es para un público menos exigente”, sintetizó.

También advirtió sobre el peso creciente de las plataformas digitales. “PedidosYa, Rappi y Mercado Libre son nuestro Netflix, un mal necesario. El delivery canibaliza hamburgueserías, pizzerías y minutas, obligándolos a vender cada vez más barato , algunos incluso por debajo del costo. Tenemos que ofrecer una experiencia más rica que compita con lo que la gente pide desde la casa, porque si no nos va a terminar dejando un mercado más chico”, sostuvo.

Siguen las aperturas

En paralelo, el derrumbe del valor de muchos fondos de comercio también genera oportunidades para nuevos jugadores. Ingresar al mercado cuesta menos dinero y aparecen aperturas rápidas, muchas veces sobre negocios que cerraron pocos meses antes. Eso da la sensación de que mientras algunos cierran, también aparecen muchos otros nuevos.

Pero dentro del rubro aseguran que esos cambios constantes de marca y concepto suelen ser una señal de alarma. “Si funcionara, la venta se haría con transferencia de la misma marca y el mismo look and feel. Cuando viene otra idea distinta es porque lo que está instalado no funciona de la forma esperable, y con un flujo sin la rentabilidad mínima indispensable”, explicó Pastore.

La escena se repite en distintos puntos de Rosario: hamburgueserías donde antes había cafeterías , locales de sándwiches en antiguas pizzerías y bares nuevos ocupando espacios vacíos hace pocos meses.

“Hoy todo está a la venta”, resumió un referente gastronómico que pidió reserva de su identidad. “Si hubiera expectativa de mejora, la gente aguantaría más. Pero muchos sienten que si no arrancan bien de entrada, no tienen espalda para sostenerlo”.

Para Mellano, además, el fenómeno excede por completo a Rosario y atraviesa a toda la actividad gastronómica del país. “Esto es transversal, no es algo que nos pase solo a nosotros. Tengo relación con empresarios de todo el país y la crisis es para todos. Estamos en un rubro que la está pasando mal. Esta es la verdad. Y uno, que tiene mucha experiencia, está asustado”, concluyó.

Noticias relacionadas
Dinorah Von Reth trabaja en su taller de Paraguay al 100.

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

os tiempos de ocupación se extendieron y la propiedad vuelve a ser un bien capitalizable.

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

La UNR abrió la convocatoria del Programa Regresar

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR

El hábito de fumar es la principal causa de cáncer de pulmón 

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Lo último

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

El mercado está partido entre negocios orientados a sectores populares y de clase media, que sufren la caída del consumo, y los vinculados al público ABC1, que todavía logran sostener actividad

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Por Nicolás Maggi
Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez
La Ciudad

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega
Información General

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Ovación
Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Vóley de lujo en Newells: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

La Ciudad
Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos
Policiales

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse
La Ciudad

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años
La Ciudad

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Les decimos Negro: la particular aclaración antirracista en un torneo internacional
Ovación

"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

De los caños a los posts

Por Jorge Asís
En foco

De los caños a los posts

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana
La Ciudad

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia
Política

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Paul McCartney vuelve a Liverpool con The Boys of Dungeon Lane, su nuevo disco
Zoom

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
La Ciudad

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua