Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

El Mundial ya se juega y los enviados de LC, LT8 y LC+ arman las valijas para ir al lugar de los hechos, junto a Scaloni y los suyos. El 11/6, suple especial

Lucas Vitantonio, Hernán Cabrera y Yoana Don, en el programa La Previa de la Previa. En dos semanas, desde Norteamérica, junto al equipo de Scaloni en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 calienta motores. Las últimas listas son dadas a conocer. Tres países de América del Norte están listos para recibir una delegación de futbolistas y entrenadores nunca vista. Y la Argentina de Scaloni se apresta a defender el título ante 47 rivales, nada menos.

Una Copa del Mundo diferente, el comienzo de una nueva era, el fin de otras, más que probablemente de uno de los mejores futbolistas que dio este planeta. Un evento único, inigualable, donde en cada rincón de cada ciudad mexicana, estadounidense y canadiense se esconderá una historia digna de ser contada, reflejada en las mil y una formas que hoy la tecnología permite. Lugares y momentos donde hay que estar. Y por supuesto La Capital estará, como sus audiencias merecen, en todas las plataformas.

El Mundial que nuclea por primera vez a 48 selecciones, y disputado por primera vez en tres países diferentes , empieza en menos de dos semanas. Las ligas de fútbol empiezan a ponerse en pausa para parir el evento mayor, el por excelencia más convocante de todos los deportes del planeta.

La final de la Champions League disputada en Budapest este sábado apagó sus luces con el triunfo de PSG, como en estas tierras pasará tras el partido del domingo de 16avos de Copa Argentina entre Central y Estudiantes, y así en todas partes. Junio y julio son para la Copa del Mundo, mucho antes de que empiece a rodar la pelota, seguramente mucho después de que termine.

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El foco mundial en América del norte

Todo el foco mirará al norte de América. Y La Capital se instalará con sus enviados especiales en el lugar de los hechos, donde se mueva la selección argentina por supuesto, cubriendo todos los frentes: Lucas Vitantonio, aquél que curiosamente disputó a su manera un Mundial, con la pluma en la mano como el enviado especial de Ovación. Hernán el Negro Cabrera para darle su voz de todos los días a LT8, y la mirada femenina futbolera de Yoana Don para la cámara de La Capital+, el nuevo emprendimiento de streaming que irrumpió en Rosario para quedarse. Y que los tres comparten.

Bonus para Vitantonio, que jugando para Renato Cesarini en 1994, fue sparring de la selección de Arabia Saudita, aquella conducida por el Indio Solari que deslumbró con Al-Owairan y cía.

Jugarán como lo haría Scaloni, claro: en equipo, para que no quede nada sin cubrir, nada sin contar. Para que las audiencias de La Capital de la ciudad, su zona de influencia y el mundo, puedan disfrutar la Copa del Mundo desde otros ángulos, como si los estuvieran viviendo in situ.

En vuelo hacia Kansas en la apertura

Cuando el Mundial esté empezando en el estadio Azteca con México ante Sudáfrica, ellos estarán en vuelo hacia Kansas, con previa escala en Atlanta, donde la selección argentina hace pie.

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Desde ahí, donde contarán todas las alternativas del debut de Argentina ante Argelia, el martes 16 a las 22 horas en el Kansas City Stadium, se trasladarán a Dallas, donde los campeones del mundo disputarán los otros encuentros del Grupo J.

El jueves 22, bien temprano esta vez, a las 14, ante los europeos de Austria, y el sábado 27 a las 23, cerrando no solo la zona sino toda la primera fase, a las 23 frente al debutante Jordania. Todo en el Dallas Stadium.

La Previa de la Previa, de La Capital+

“La previa de la previa”, el nuevo envío de La Capital+ con ellos de protagonistas, alumbró las primeras jugadas. Que seguirá el jueves 11 con la Guía del Mundial, un suplemento especial en papel de 32 páginas que servirá de compañía para vivir todos los partidos sin tener que recurrir al teclado del teléfono.

En ese trabajo estará todo lo que hay que saber, el fixture completo día por día y grupo por grupo, los 26 nombres de las 48 selecciones, los estadios, la realidad de cada equipo, con especial acento en los que enfrentará la selección de Scaloni en la primera fase.

Y por supuesto proseguirá en los días siguientes con toda la cobertura en las páginas del diario, en la home, en las redes sociales, en LT8 y La Capital+. Un mes con una compañía inestimable para los rosarinos y su vasta zona de influencia en todas partes del mundo. Como merecen. Como debe ser. En el lugar de los hechos.