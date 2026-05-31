La Municipalidad de San Lorenzo transforma en una moderna rambla el tramo sur de su balcón al río Paraná En diferentes etapas se dotará de veredas, nuevas luces led, mobiliario y barandas de acero al espacio que se extiende entre Rivadavia y pasaje Cavigioli 31 de mayo 2026 · 06:30hs

La renovada rambla de San Lorenzo.

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con el recambio de veredas en el tramo sur de la Costanera Parente, que se extiende entre calle Rivadavia y pasaje Cavigioli. En diferentes etapas, el espacio sumará una explanada, luces led, barandas de acero y mobiliario urbano, como bancos, bicicleteros, cestos de basura y dispensers de agua.

La rambla, una superficie de 1.200 metros cuadrados, presentará una fisonomía similar a la del tramo central de la costanera frente al río Paraná, entre Urquiza y Doctor Ghio, a la que se unirá a través del paseo público con que contará el nuevo edificio que se está levantando entre ambos sectores.

La intervención se lleva adelante en el marco de una serie de obras en la zona adyacente al río, como la que permitió recuperar la margen inferior del Campo de la Gloria. Allí la Municipalidad local efectuó el acondicionamiento, la reparación y la conexión de las estructuras comprendidas entre las bajadas de Urquiza y Santos Palacios, e incorporó veredas al pie del río, barandas, iluminación led y espacios de pesca.

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Cabe recordar que además, años atrás, se habilitó el paseo costanero norte, con veredas, luces y mobiliario entre Santos Palacios y Tucumán. De este modo, cuando se complete la obra en ejecución, San Lorenzo contará con un gran balcón al río, integrado, moderno y funcional, de más de mil metros de extensión.