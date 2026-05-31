Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Llegó a Newell's en el peor momento, como Frank Kudelka, y aportó mucho para que la tormenta pase. Ahora confía en la pretemporada para lo que vendrá

Mazzantti en Newell’s volvió al gol y asegura que tiene “etapas y momentos”, donde el arco se le abre.

“Lo tomé como un desafío, sabía que no venía bien. Entre las cosas que me motivaron estuvo el club y la llamada de Darío (Kudelka) que ya lo conocía . Vine a tratar de ayudar a la institución y a los chicos que ya estaban” afirmó Walter Mazzanti en diálogo con “A pura pasión” por La Red Rosario tras el regreso a los entrenamientos de Newell's en Bella Vista.

“Obviamente, cuando llegué se notaba que los chicos no estaban bien de confianza , les faltaba un empujón para salir del mal momento y por suerte se dieron los resultados. Me puse muy contento porque son pibes del club y cargaban una gran mochila”, agregó.

La pretemporada será extensa pero confía que el cuerpo técnico rojinegro sacará lo mejor del plantel: “Tenemos casi dos meses creo que vamos a volar, y seguramente llegue alguna cara nueva que nos venga a dar una mano . El mensaje de Darío es siempre muy positivo, siempre está encima nuestro, trata que nos sintamos bien, nos da confianza a todos. Es fundamental para que el grupo esté bien. Nos jugamos muchas cosas y haciendo una buena pretemporada estaremos bien”.

Mazzantti seguirá dando lo máximo

Entre lo positivo de su desembarco en el Parque subraya: “Un jugador con confianza y rodaje va a rendir. No me enrosco mucho con lo que pasó, ahora estoy en Newell´s donde vine, jugué y no me puedo quejar de eso. Traté de dar lo máximo y ayudar al grupo que necesitaba una mano. Y me recibieron de la mejor manera”.

“Con Kudelka siempre jugué de extremo, pero me gusta mucho un poco suelto, recibir la pelota más en el medio y no tan pegado a la raya, porque a veces no tengo tantas opciones, ya que es jugar mano a mano o girar un centro . Me gusta poder asistir y tener el arco más de frente” remarca.

El simpatizante de Newell’s lo mimó desde un principio. “Al hincha simplemente le tengo que agradecer, hace poco que estoy acá. No vengo a otra cosa que a dar lo mejor siempre y el hincha me ha hecho sentir uno más, tanto en la calle como en la cancha”.

Leer más: En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

El gol de Mazzantti

Mazzanti recordó su gol ante Gimnasia de Mendoza y las dudas del VAR a la hora de gritar las conquistas: “Me habían anulado dos medio dudosos. Por eso ese gol no lo grité con todo. Primero chusmeé a ver qué pasaba con el árbitro. Ahora no sabés cuándo gritar un gol”.

En Newell’s volvió al gol y asegura tiene etapas donde el arco se abre. “Tengo mis momentos de goleador (sonrisas), no duran mucho pero cada tanto aparecen esas rachas. A un jugador le hace muy bien convertir por la confianza que da. Llegar y hacer goles rápido me levantó mucho” indicó.

“Jugué con muchos jugadores buenos pero acá tenemos un buen plantel, no me puedo quejar. Tuvieron valentía y coraje en esos partidos decisivos, como para no arrancar ahora con la soga tan al cuello” subrayó.

Se siente cómodo en la ciudad, a pesar que no es de salir mucho: “Salgo a comer al mediodía, pero no soy de moverme mucho. Estuve por la costanera, no tanto por el centro pero soy muy casero. Estoy a gusto, para mí la tranquilidad es fundamental”.

Leer más: Newell's y un arranque de pretemporada con una base fuerte en inferiores

La personalidad de Regiardo

Volvió a reconocer el sentimiento que traen los futbolistas salidos de la cantera leprosa y sobre todo la personalidad del capitán. “Ni bien llegué me recibieron muy bien, son chicos muy humildes y tranquilos, un grupo bárbaro. Me quedé admirado con los juveniles, como por ejemplo Luca (Regiardo) que es capitán y la forma como habla antes de salir a jugar pienso que no puede ser, ya que a mí no me salen do s palabras” resaltó.

Y agregó: “Me gustan como juegan todos los juveniles, tienen todos muchas condiciones. Creo que si se meten en la cabeza la idea de seguir progresando y de meter una venta a futuro, la gran mayoría están para pegar el salto a europa”.

“El fútbol argentino es muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Siempre que puedo miro fútbol, no es que estoy todo el día mirando partidos pero cuando encuentro me quedo” destacó.

Y en el cierre de la charla apuntó de lleno a los objetivos de Newell’s: “No hemos hablado de objetivos por el momento ya que tuvimos estos tres días de adaptación y el profe dijo que la semana que viene planteamos los objetivos. Cualquiera tiene el mismo objetivo, salir campeón o pelear el torneo, más la clasificación a alguna copa”.