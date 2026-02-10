La Capital | La Ciudad | gastronomía

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Referentes del rubro proponen que el Estado planifique la instalación de locales para evitar la repetición, como pasa con las cafeterías, en el marco de una caída de consumo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

10 de febrero 2026 · 06:30hs
Las cafeterías y los bares diurnos que sirven café se multiplican en el centro de Rosario

Las cafeterías y los bares diurnos que sirven café se multiplican en el centro de Rosario, a veces ubicados a pocos metros entre sí

La gastronomía rosarina atraviesa un momento de fuerte tensión. Caída del consumo, aumento de costos que no se pueden trasladar a precios, presión impositiva y una oferta cada vez más homogénea configuran un escenario que referentes del sector definen como “preocupante”. En ese marco, desde el sector advierten que el mercado “está muy saturado” y que hoy “hay mucha oferta toda igual”.

Enero fue un mes especialmente difícil para la actividad. “Nunca es el mejor mes, pero este año se notó una baja clara del consumo. Hay locales con problemas para pagar servicios, afloran deudas, incluso con el ARCA, y no hay incremento de personal porque no hay aumento de la demanda”, explicó Carlos Mellano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar).

>> Leer más: Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Consumo resentido

Si bien reconoció que la inflación está más controlada, advirtió que los costos siguen subiendo y que no hay margen para trasladarlos al precio final. “La gente no tiene cómo pagar. Ajustamos por precio para seducir al cliente, achicamos márgenes y muchas veces terminamos cambiando la plata”, resumió. En ese sentido, remarcó que en enero muchos negocios trabajaron con rentabilidad mínima o nula.

En esa línea, describió un cambio de hábitos claro: ticket promedio bajo, más desayunos y meriendas que cenas, y la búsqueda de estrategias de los propietarios para llenar días flojos. “Cobrás barato un martes o miércoles, llenás el local y compensás por volumen”, explicó.

Mellano descartó un escenario de cierres masivos, pero alertó sobre una señal clara del mercado: “Hay varios locales en venta”. “La gastronomía siempre puede venderse, es una actividad 24/7. Algunos no lo dicen, pero si aparece una oferta seductora, largan”. La situación se repite en corredores emblemáticos como Pichincha y avenida Pellegrini, donde, según indicó, “el 50 por ciento de los locales anda bien y el otro 50 mal”.

>> Leer más: Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Planificar la oferta

Por eso, uno de los ejes centrales de su planteo es la necesidad de planificar la oferta. “Tiene que haber una ordenanza de saturación, que ordene. No puede haber negocios uno al lado del otro del mismo rubro. En cualquier país avanzado se define qué va en cada zona: un bar, una farmacia o una tienda. No es quitarle valor al emprendedor, es advertirle que puede tener problemas económicos”, argumentó.

Como ejemplo, mencionó la explosión de cafeterías en la ciudad: “Me dijeron desde la Municipalidad que se abrieron más de 300 en los últimos dos años. Si multiplicás la oferta de esa manera, es muy difícil que ganen plata”.

En cuanto a los formatos que mejor resisten el contexto actual, Mellano sostuvo que el modelo que tiende a imponerse es el monoproducto con estructuras livianas. “Cervecerías como Mosto o Growler, con poca complejidad gastronómica, poco personal y alquileres más bajos. Si el clima acompaña, al usar mucho las veredas la facturación es alta en relación a la cantidad de empleados. Si llueve, no va nadie, pero el riesgo estructural es menor”, analizó.

>> Leer más: Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Precios

El dirigente describió a la gastronomía como una actividad cada vez más compleja, que exige eficiencia en todos los eslabones de la cadena. “Hay que ser muy preciso en la convocatoria de recursos humanos en función de la demanda para que no haya tiempos muertos, en las compras, en los procedimientos, en la comunicación y, por supuesto, en la agenda impositiva", reveló.

En ese sentido, buscó desarmar uno de los estigmas históricos del sector: el mito de la evasión. “Para derribar el mito de que el gastronómico evade, hoy el 80 por ciento de los medios de pago son bancarizados, y eso genera costos impositivos muy altos", señaló.

El contexto macroeconómico tampoco ofrece alivio a corto plazo. Mellano no ve grandes cambios entre 2025 y 2026 y advierte que el consumo seguirá contenido. “El gobierno va a retener todo lo que tenga que ver con el consumo para que no se dispare la inflación. Este esquema es complejo y no pasa solo en Rosario. Hablé con colegas de la costa atlántica y el consumo también cayó en volumen”.

A nivel local, señaló que febrero todavía no muestra una reacción clara y que eventos como los carnavales o Semana Santa serán claves, incluso condicionados por el clima. “La temperatura ideal es 25 grados a la noche. Ni el calor extremo ni el frío ayudan. Parece un detalle, pero en gastronomía incide mucho”, explicó.

Costos fijos

En ese marco, definió el momento actual como “preocupante” y hasta “alarmante” en algunos aspectos. “Cualquier distorsión de gasto impacta. Cien pesos es mucho en esta actividad. Alquileres, servicios, impuestos, contingencias como que se queme una heladera o una fritera que cuesta millones. Es una actividad durísima”, afirmó.

Aunque destacó algunos beneficios provinciales, como deducciones vinculadas a la EPE, sostuvo que son complejos y limitados, y planteó la necesidad de créditos con tasas verdaderamente subsidiadas. “Tomar crédito a tasas del 40 por ciento no te salva, te alarga la agonía”, advirtió.

También puso el foco en la alta carga impositiva y financiera: “Una actividad con 55 por ciento de impuestos es muy difícil de sostener. El banco, que debería ser tu aliado, se lleva alrededor del 7 por ciento de la venta entre comisiones e impuestos. Después escuchás que salir a comer es caro. Es caro en relación al ingreso de la gente, pero con todos los costos que paga la actividad, muchas veces es barato”.

Finalmente, Mellano cuestionó la idea de que “el mercado se regula solo”. “Eso sería cierto en una economía de competencia perfecta, con pleno empleo y poder adquisitivo. Pero en una Argentina con 40 por ciento de pobreza y una clase media muy ajustada, el mercado no resuelve”, afirmó. Y cerró con una definición cruda: “Hay demasiada oferta y el sol no sale para todos”.

Noticias relacionadas
Fundada hace siete años, Craz se especializó en la venta y divulgación de la historieta nacional, fanzines y arte gráfico.

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

el tiempo en rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

Los precios en Rosario fluctuaron entre subas de 13,9% a caídas de 14,1%

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Islas de mugre en el arroyo Ludueña. 

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Lo último

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Si bien algunas facultades siguen anotando alumnos, se superaron los 30 mil inscriptos del 2025, un número sin antecedentes en la historia de la universidad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Ovación
Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Policiales
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

La Ciudad
Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte