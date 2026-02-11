La Capital | La Ciudad | Polémica

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

La iniciativa que busca evitar la saturación de locales del mismo tipo fue criticada por "restringir la competencia" y "permitir la asignación de autorizaciones a dedo"

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

11 de febrero 2026 · 06:25hs
La polémica surgió porque en algunas zonas del centro

La polémica surgió porque en algunas zonas del centro, los locales del mismo rubro se amontonan a solo metros de diferencia unos de otros.

La propuesta de que el Estado planifique la instalación de nuevos negocios gastronómicos en Rosario desató una fuerte polémica dentro del rubro. La iniciativa busca evitar la saturación de locales del mismo tipo en zonas cercanas, como ocurre actualmente con las cafeterías. Sin embargo, otros actores del sector salieron a cuestionar duramente la idea: "Lo peor que le puede pasar a la ciudad es que tengas que ser amigo del político de turno para abrir un negocio", dijeron.

El planteo original surgió desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar) en el marco de un diagnóstico complejo: caída del consumo, aumento de costos, presión impositiva y una oferta cada vez más homogénea. Sostienen que “hay demasiada oferta toda igual” y que el mercado “está saturado”, por lo que proponen una suerte de ordenamiento territorial que limite la repetición de rubros en una misma zona.

>> Leer más: Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Voces críticas

Pero no todos coinciden con esa lectura ni con la solución planteada. Distintos actores cuestionaron la intervención estatal como respuesta al problema y advirtieron sobre los riesgos de avanzar en regulaciones que restrinjan la competencia y permitan la asignación de autorizaciones a dedo.

Uno de los críticos más duros fue Reinaldo Bacigalupo, al frente del Grupo 83 y miembro de la Unión Gastronómica de Rosario (Ugar). Para el empresario, el debate no es nuevo y ya había aparecido de manera incipiente hace tres o cuatro años. “La raíz del problema es siempre la misma, ya lo contó Ayn Rand en el libro 'La rebelión de Atlas': empresarios que no quieren competir y buscan que el Estado restrinja la entrada de nuevos jugadores”, afirmó.

Bacigalupo sostuvo que se trata de una lógica proteccionista histórica, de generaciones viejas, que termina cerrando mercados. “Quieren que el Estado decida si podés abrir un café o no, cuando en realidad debería depender de vos: de ofrecer mejores servicios, mejores productos y propuestas más nuevas. El sol no sale para todos en ninguna industria: siempre hay ganadores y perdedores”, planteó.

>> Leer más: Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

El ejemplo europeo

Como ejemplo, mencionó lo que ocurre en ciudades como Madrid o Barcelona, donde, según explicó, las inmobiliarias directamente no alquilan locales si ya hay varios comercios del mismo rubro en una cuadra. “Ahí no hay fomento para emprender ni para hacer cosas nuevas. Son mercados envejecidos, con restaurantes viejos y empresarios amigos del poder político. ¿Cuál es el mérito empresario si no hay riesgo?”, cuestionó.

En ese sentido, advirtió que regular la gastronomía en Rosario podría derivar en prácticas de amiguismo, favoritismo y discrecionalidad. “Mientras más regulás un mercado, más aparecen las trampas. Lo peor que le puede pasar a la ciudad es que tengas que ser amigo del político de turno para abrir un negocio”, sostuvo. Y mencionó como modelo a Estados Unidos, donde "podés hacer lo que quieras bajo tu propio riesgo y competir libremente con reglas claras para emprender".

Bacigalupo remarcó además que la gastronomía es un sector altamente atomizado, sin posiciones dominantes. “Nadie tiene ni el 0,1 por ciento del mercado. Es una de las barreras de entrada más bajas que existen: cualquier familia puede abrir un restaurante. Si regulás, sacás a un montón de emprendedores del juego y terminás repartiendo el negocio entre 30 o 40 jugadores”, afirmó.

"No es función del Estado decidir qué café puede ir en cada barrio. Para eso está el mercado, que es miles de veces más eficiente que un político sentado en un escritorio. El mercado ya mostró quién abrió rápido, quién fue pionero y quién llegó tarde cuando la moda ya había pasado. Por eso es un negocio de riesgo alto: dos de cada tres locales cierran después del primer año", detalló.

>> Leer más: Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Solución soviética

Otros gastronómicos también expresaron su rechazo en off. “Es una locura regular la gastronomía. El análisis puede estar bien hecho, pero la solución es totalmente errada. Esto baja la vara y habilita licencias a dedo, señaló uno de ellos, que calificó la propuesta como “muy Leningrado”, en referencia a la ciudad de la vieja Unión Soviética, y advirtió sobre una “pellegrinización” de la actividad, en referencia a una decadencia de la oferta.

Según estas voces críticas, el modelo europeo no es trasladable a Rosario. “En Barcelona funciona porque están explotados de turismo. Acá es al revés: necesitamos más restaurantes para elevar la vara. El que se funde se lleva un aprendizaje para toda la vida”, plantearon.

También alertaron sobre un posible corrimiento geográfico del consumo. “Con regulaciones, lo único que van a lograr es que nos vayamos todos a Funes. Rosario quedaría para las papas con cheddar y para comer salmón vas a tener que ir afuera”, ejemplificaron, y señalaron que menos competencia implica menos incentivos para mejorar la calidad.

Para estos empresarios, el boom de las cafeterías es justamente un ejemplo de competencia virtuosa. “Hoy hay mejores propuestas y compiten no solo en calidad, sino también en precios. El que gana es el consumidor. Si el costo es que se fundan 100 pibes y a 200 les vaya bien, es un riesgo que hay que correr, porque lo que sube es la vara”, concluyeron.

La discusión sigue abierta y expone dos miradas contrapuestas sobre el rol del Estado en la gastronomía: planificación para evitar la saturación o libre competencia como motor de calidad, innovación y supervivencia del sector.

Noticias relacionadas
Este miércoles la protesta policial sigue frente a la Jefatura de la Unidad Regional II

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

La Casa Raúl Domínguez, donde vivía el artista plástico y poseía su estudio.

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Carpetas, hojas y mochilas, algunos de los elementos indispensables a la hora de volver a clases.

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Nuevamente el estado de transitabilidad de avenida Circunvalación es motivo de planteos judiciales en la Justicia Federal.

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Ver comentarios

Las más leídas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Lo último

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

La estatal Corredores Viales detalló las tareas de mantenimiento con cuatro frentes de trabajo, pero el senador Ciro Seisas volvió a la Justicia federal
Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud
Economía

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Ovación
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Por Hernán Cabrera
Ovación

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene
LA CIUDAD

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla