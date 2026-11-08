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Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta y qué pasó con la inflación

El clásico de la gastronomía árabe pasó de $550 en 2021 a $18.000 en 2026, una suba acumulada del 3.173%. Un relevamiento permite reconstruir su evolución y comparar los aumentos con los índices oficiales del Indec.

8 de noviembre 2026 · 14:51hs
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El shawarma

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El shawarma, un clásico de la Fiesta de Colectividades.

El shawarma es uno de los grandes clásicos de la Fiesta de Colectividades de Rosario, pero también puede convertirse en un curioso termómetro de la economía argentina. Inspirado en el famoso índice Big Mac, el índice shawarma permite medir cuánto se encareció este plato de Medio Oriente en los últimos años. Y el resultado es contundente: pasó de costar $550 en 2021 a $18.000 en 2026, un aumento acumulado del 3.173%.

La comparación surge de los precios relevados año tras año por Precios Rosario, el perfil de X que monitorea habitualmente los valores de productos y servicios en la ciudad. Al cruzar esos registros con los índices de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aparecen algunas particularidades: hubo años en los que el shawarma aumentó bastante más que el promedio de los precios y otros en los que quedó por debajo.

El dato cobra especial relevancia en esta 42ª edición del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades, que se desarrolla del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera. Allí, el shawarma sigue siendo uno de los platos más buscados por rosarinos y turistas, con largas filas frente a los puestos de las comunidades árabes.

Índice shawarma: cómo evolucionó el precio frente a la inflación

En 2021, un shawarma costaba apenas 550 pesos. Un año después, en 2022, el precio saltó a $1.300, lo que representó un incremento del 136,4%, bastante por encima de la inflación nacional de ese año, que fue del 94,8%.

En 2023, el plato volvió a registrar un fuerte aumento y llegó a los $3.500, con una suba interanual del 169,2%. Sin embargo, esta vez quedó por debajo de la inflación, que alcanzó el 211,4%.

El mayor salto porcentual del período se produjo en 2024, cuando el shawarma pasó de $3.500 a $10.000. El incremento fue del 185,7%, frente a una inflación anual del 117,8%. Es decir, su precio aumentó casi 68 puntos porcentuales más que el índice general.

En 2025, el valor trepó a $15.000, una suba del 50%, mientras que la inflación cerró en el 31,5%. Nuevamente, el plato árabe se encareció por encima del promedio de los bienes y servicios.

La situación cambió en esta edición de Colectividades. El shawarma cuesta $18.000, un 20% más que el año pasado, una variación inferior al 30,4% de inflación proyectada para el conjunto de 2026. De todos modos, esta última comparación es provisoria, ya que todavía no se conoce el IPC definitivo del año.

Los números muestran que el shawarma aumentó por encima de la inflación anual en tres de los cuatro años completos comprendidos entre 2022 y 2025. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los precios del plato corresponden a cada edición de Colectividades, mientras que los índices del Indec reflejan la inflación de los respectivos años calendario.

Colectividades 2026: cuánto cuesta comer un shawarma con bebida

El precio actual del shawarma también permite calcular cuánto dinero necesita una persona para disfrutar de una de las comidas más populares de la fiesta.

Con un valor de $18.000 por unidad, acompañarlo con una gaseosa de 500 centímetros cúbicos, que cuesta $3.500, lleva el gasto a $21.500 por persona. Para una pareja, dos shawarmas y dos bebidas representan una cuenta de $43.000.

Los precios de las bebidas están unificados en todo el predio mediante una licitación de la organización. El agua mineral y las aguas saborizadas de medio litro también cuestan $3.500, mientras que una gaseosa de 1,5 litros se vende a $9.000.

En cuanto a las cervezas, las latas de Quilmes, Michelob Ultra y Stella Artois 0.0 cuestan $5.000, mientras que Stella Artois Pure Gold vale $7.000. Los chopps de medio litro se ofrecen a $8.000 en el caso de Stella Artois y $9.000 para Patagonia.

El shawarma se ubica en una franja intermedia entre los platos típicos de esta edición. Por encima aparecen el ceviche mixto peruano para dos personas, a $35.000; el ceviche simple para compartir, a $28.000; y la paella española, las rabas y el anticucho peruano para dos, todos a $20.000.

Entre las alternativas más económicas figuran la tortilla de papas entera, el suvlaki y la musaka de Grecia, y la pizza doble queso, a $15.000 cada uno. Tres crispelle de Calabria cuestan $10.000.

Dónde comprar shawarma en la Fiesta de Colectividades

El shawarma tiene una fuerte presencia en los puestos de Siria, Líbano, Palestina e Irak, cuatro comunidades árabes que mantienen viva una de las preparaciones más características de Medio Oriente.

La Sociedad Libanesa es reconocida por su tradicional marinado y la salsa taratur, elaborada a base de sésamo. El Club Social Argentino Sirio también ofrece combinaciones con sfijas, las clásicas empanadas árabes abiertas, mientras que la Asociación Cultural Palestina se caracteriza por una mezcla intensa de siete especias. En el Centro Cultural Argentino Iraquí, la propuesta puede completarse con falafels.

El nombre shawarma proviene de la palabra turca çevirme, que significa girar, en referencia a su particular método de cocción. La carne, que puede ser de ternera, cordero, pollo o pavo, se marina con especias como comino, cardamomo, canela y pimentón, y luego se cocina en grandes asadores verticales.

A medida que se dora, se cortan finas láminas que se colocan dentro de un pan árabe o pita, acompañadas por vegetales frescos y salsas tradicionales.

La preparación también es uno de los grandes atractivos visuales de Colectividades. Las filas para comprarlo pueden superar una hora durante los momentos de mayor concurrencia, especialmente los fines de semana.

La feria abre diariamente a las 19. De domingo a jueves, los stands funcionan hasta las 0.30, mientras que los viernes, sábados y vísperas de feriado permanecen abiertos hasta la 1.30. Para evitar las esperas más prolongadas, una buena alternativa es acercarse durante los días de semana, alrededor de las 20.

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