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Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

En la víspera de feriado, el predio ubicado en el Parque a la Bandera estará abierto hasta las 1.30 con cierre de cajas media hora antes

8 de noviembre 2026 · 11:39hs
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Las Colectividades se podrán disfrutar hasta el 15 de noviembre. 

Las Colectividades se podrán disfrutar hasta el 15 de noviembre. 

El tercer día de la Fiesta de Colectividades llega con una ceremonia que ya se volvió tradición: la elección de los nuevos Embajadores Culturales. Además, al ser víspera de feriado, el predio del Parque Nacional a la Bandera estará abierto hasta las 1.30 con cierre de cajas media hora antes.

La programación para este domingo comienza a las 18.30 con las presentaciones de los grupos infantiles el escenario mayor. La Biblioteca Instructiva Rosa Alejandro Pushkin abrirá la jornada y después será el turno de la Asociación Eslovena Triglav Rosario.

A las 19 se presentará la Asociación Familia Abruzzesa de Rosario seguida por la Asociación Civil Hogar Checoslovaco, el Club Argentino Brasileño y el Club Social Argentino Sirio.

En el tramo final subirán al escenario el Círculo Cultural Argentino Alemán, la Asociación Civil de Tanzania en Rosario y la Asociación Familia Calabresa.

A las 21 comienzan las presentaciones de los adultos y abre el escenario el Centro Toscano Rosario seguido por el Centro Castilla y León y la Asociación Familia Marchigiana de Rosario.

>>Leer más: Arrancó Colectividades en Rosario: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Elección de embajadores

A las 22.30 será la ceremonia para elegir nuevos Embajadores Culturales. En la edición anterior fueron designados Alejo Prituluk de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin y Erika Belén Aguayo de la Casa Paraguaya sean los nuevos representantes de la fiesta más convocante de la ciudad.

Desde 2017, el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario dejó atrás la elección de reina para dar lugar a una elección más inclusiva: la de embajadores culturales. Año a año parejas en representación de distintos países se postulan y los jurados eligen

La elección de embajadores permite que tanto hombres como mujeres se postulen, sin distinción de edad (solo deben ser mayores de 18). El jurado puntúa a los candidatos individualmente a partir de sus conocimientos sobre su colectividad en particular, como también sobre el Encuentro y Fiesta de Colectividades, la ciudad sede del mismo y la performance realizada en el escenario mayor el día de la presentación. Esto permite que pueda conformarse una pareja con representantes de distintas Colectividades.

Actividades en el stand argentino

El espacio dedicado a la cultura y las tradiciones argentinas tendrá una noche cargada de música y danza, con una programación que combinará las expresiones más representativas del folclore y los ritmos populares. El escenario abrirá sus puertas a las 19.30 y, pocos minutos después, comenzarán las presentaciones de distintos ballets folclóricos, que llevarán al público una muestra de danzas tradicionales.

Alrededor de las 20.30 llegará uno de los momentos destacados de la jornada con la presentación de Allegra Milessi, la joven cantante de folclore oriunda de Roldán. La artista comenzó su camino en la música a los 12 años y, desde entonces, fue construyendo su recorrido dentro del género.

A las 21.30 será el turno de Trovadores del Norte, que subirán al escenario para continuar con una propuesta musical ligada a las raíces folclóricas. Finalmente, a las 22.30, La Bailable Rosarina tomará la posta para cerrar la noche a puro ritmo y baile, con una propuesta pensada para que el público pueda sumarse a la pista y disfrutar del último tramo de la jornada.

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