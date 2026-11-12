La Oficina Municipal del Consumidor valoró el trabajo de abogados especializados El organismo municipal aclaró que reconoce el aporte de los profesionales que se dedican a derechos del consumidor y recordó que ofrece asesoramiento legal gratuito para iniciar reclamos 12 de noviembre 2026 · 09:02hs

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La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario rectificó expresiones de una gacetilla difundida recientemente que pudieron interpretarse como una desvalorización del trabajo de los abogados y abogadas particulares. El organismo lamentó esa interpretación y aclaró que no representa su posición institucional.

"Queremos ser claros: el trabajo de los abogados especializados en derecho del consumidor es valioso y necesario. Muchos de los avances en la protección de consumidores y usuarios se lograron gracias a profesionales que se formaron en esta materia y que acompañan a las personas en sus reclamos. Una frase de nuestra comunicación anterior pudo interpretarse de una manera distinta a la que queríamos transmitir, y por eso la rectificamos", señaló Nadia Amalevi, jefa de la Oficina.

El derecho del consumidor es una rama específica, con normativa propia y en constante actualización. Los profesionales especializados aportan conocimiento técnico, estrategia y seguimiento a cada caso. Su intervención resulta especialmente relevante cuando un conflicto no se resuelve en la instancia administrativa y debe continuar por la vía judicial, o cuando se reclaman daños y perjuicios.

"La Oficina y los abogados particulares no somos opuestos: trabajamos con el mismo objetivo, que los derechos de los consumidores se respeten. Quien elige asesorarse con un profesional de su confianza toma una decisión legítima y siempre será bienvenido en nuestras audiencias", agregó Amalevi.

Al mismo tiempo, el organismo recordó que cuenta con un Área Legal integrada por profesionales de la abogacía, que brindan asesoramiento y acompañamiento gratuito. De esta manera, ninguna persona queda sin orientación por razones económicas: contratar un abogado particular es una opción, no un requisito para iniciar un reclamo. La Oficina atiende en Córdoba 852, de lunes a viernes, de 8.30 a 16. >> Leer más: Volvieron los mosquitos, pero aseguran que no hay circulación viral de Aedes aegypti en Rosario