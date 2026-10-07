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La Fiesta de las Colectividades desafía las lluvias de El Niño y arranca el 6 de noviembre

La tradicional fiesta se realizará del 6 al 15 de noviembre en el parque Nacional a la Bandera, con más de 40 stands. La organización mantuvo reuniones con Provincia y municipio ante el pronóstico de lluvias por encima de lo normal

7 de octubre 2026 · 16:28hs
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La Fiesta de lass Colectividades será en noviembre. 

La Fiesta de lass Colectividades será en noviembre. 

El 42º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades había sido puesto en duda por el impacto del fenómeno climático El Niño. Sin embargo, la incertidumbre terminó y confirmaron que el evento más popular de Rosario se realizará este noviembre.

La presidenta de la Asociación Colectividades Extranjeras de Rosario, Lydia Del Groso, confirmó a La Capital que la fiesta se llevará adelante entre el 6 y el 15 de noviembre y que contará con la presencia de más de 40 stands.

Lo cierto es que la asociación mantuvo reuniones desde principios de septiembre con funcionarios de las áreas de Protección Civil de la provincia y el municipio para ponerse al tanto de cómo puede afectar a la organización del masivo festejo que se desarrolla en el parque Nacional a la Bandera.

Es que, tradicionalmente, la lluvia es una protagonista indeseable del encuentro, pero tan presente como los grupos de baile o la comida. Este año, con el fenómeno de El Niño en escena, desde la organización se sigue con mucha atención los pronósticos para que el agua no vuelva a complicar una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.

Las coyunturas que amenazaron las Colectividades

En su historia, Colectividades tuvo que modificar sus fechas en dos oportunidades: en 2004, cuando se realizó en Rosario el III Congreso Internacional de la Lengua Española, se pasó excepcionalmente para el mes de diciembre; nueve años después, las obras de pavimentación de la avenida Belgrano para el lanzamiento del Dakar obligaron a aplazar el comienzo del festejo una semana y reducir la superficie del predio.

La pandemia de coronavirus también condicionó la organización del festejo. En 2020 el tradicional encuentro tuvo una edición especial virtual y los rosarinos pudieron disfrutar de su gastronomía con platos para llevar o envío a domicilio. En 2021, hubo espectáculos en el Monumento entre el 20 y el 22 de noviembre, pero la feria de comidas se desarrolló en las sedes de cada colectividad.

Ahora, los pronósticos de un fenómeno de El Niño fuerte y la posibilidad de que en Rosario se desarrollen precipitaciones por encima de lo normal, sobre todo entre octubre y noviembre, obligaron a revisar la organización del festejo. Después de realizar varias reuniones y encuentros con agentes municipales se decidió llevar adelante el encuentro a pesar del factor climático.

Todos los años, las lluvias acechan la Fiesta de Colectividades.

Todos los años, las lluvias acechan la Fiesta de Colectividades.

Antes estará la Noche de las Colectividades

Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, nuevamente las colectividades abrirán las puertas de sus sedes para ofrecer propuestas gastronómicas típicas, espectáculos y muestras culturales.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que reúne platos tradicionales de distintas regiones, opciones de comida típica, postres y bebidas artesanales, incluyendo además alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC en varias de las instituciones participantes.

La propuesta cultural se complementará con diversos espectáculos en vivo que abarcan actuaciones musicales, presentaciones de coros, muestras fotográficas y cuerpos de baile tradicionales dedicados a compartir el legado de sus respectivas colectividades.

En cuanto a las modalidades de atención, las colectividades mantendrán sus sedes abiertas para ofrecer la experiencia completa en el lugar, sumando también en algunos casos la opción de retiro de pedidos.

>>Leer más: Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Este año, el evento contará con una nómina de treinta y dos instituciones participantes que se podrán encontrar en más de 20 sedes que abrirán sus puertas al público. Entre ellas se encuentran la Sociedad Polonesa Dom Polski, la Asociación Civil Sociedad Libanesa de Rosario, el Centro Laziale de Rosario, la Alianza Francesa, el Club Social Argentino Egipcio y la Asociación La Colectividad Helénica de Rosario. También formarán parte de esta edición la Asociación Italiana Alcara Li Fusi, la Sociedad Polonesa Federico Chopin, la Asociación Civil Centro Manchego de Rosario, el Centro Cultural Croata, y el Centre Català de Rosario.

Asimismo, se sumarán el Centro Cultural Peruano, la Asociación Eslovena Triglav, el Club Lituano Rosario, el Rincón Murciano Rosario, el Centro Navarro, el Club Social Argentino Sirio, la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro Pushkin, Sei Italia, el Círculo Sardo, el Club Español, y la Asociación Civil de Venezolanos en Rosario.

Una de las novedades de esta edición será la propuesta Sabores y Saberes, que a través de la preparación de platos típicos y el relato de historias personales y colectivas, busca recuperar recetas, tradiciones y trayectorias, fortaleciendo el intercambio entre generaciones y el reconocimiento de los aportes de las colectividades a la vida cultural de Rosario.

Sabores y Saberes se da en el marco del Plan Mil65, promoviendo la participación activa de las personas mayores y poniendo en valor su rol como transmisoras de la memoria, la identidad y el patrimonio cultural. La iniciativa tendrá lugar, de 19 a 20, el viernes 9 en la Alianza Francesa (San Luis 846) y el domingo 11 en Club Lituano Rosario (Arijón 31 bis).

El listado completo de las colectividades participantes, con sus días y horarios de apertura, modalidades de venta, menús y actividades culturales, se encuentra disponible en rosario.gob.ar.

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