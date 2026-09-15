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El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

El fenómeno meteorológico preocupa a la Asociación de Colectividades. Hubo reuniones con las áreas de protección civil de provincia y municipio

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

15 de septiembre 2026 · 06:30hs
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La Fiesta Nacional y Encuentro de Colectividades se ha convertido en el encuentro más conocante de la ciudad.

La Fiesta Nacional y Encuentro de Colectividades se ha convertido en el encuentro más conocante de la ciudad.

El fenómeno climático El Niño, que en la región se expresará con fuertes lluvias y tormentas, amenaza la realización del 42º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades, la celebración cultural más popular de Rosario. La semana pasada, los miembros de la la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario mantuvieron una reunión con funcionarios de las áreas de Protección Civil de la provincia y el municipio para ponerse al tanto de cómo puede afectar a la organización del masivo festejo que se desarrolla en el parque Nacional a la Bandera.

La 41ª edición del festejo se desarrolló del 8 al 17 de noviembre pasado. El evento se enmarcó dentro de los festejos por los 300 años de la ciudad y reunió a más de 50 colectividades con propuestas culturales, musicales y gastronómicas representativas de cada uno de los países que, en distintas épocas, llegaron a la ciudad. Según el cálculo de los organizadores, más de un millón de personas participaron del festejo, a pesar de haber contado con dos días menos de actividad debido a alertas meteorológicas.

Es que, tradicionalmente, la lluvia es una protagonista indeseable del encuentro, pero tan presente como los grupos de baile o la comida. Este año, con el fenómeno de El Niño en escena, desde la organización se sigue con mucha atención los pronósticos para que el agua no vuelva a complicar una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.

La lluvia en el centro del escenario

Este año estaba previsto que el festejo se extienda entre el 6 y el 15 de noviembre, en el extenso parque que rodea al Monumento. Para llegar a tiempo a esa fecha, en poco más de un mes las colectividades participantes deberían empezar con el armado de carpas y stands. "Estamos muy atentos a los pronósticos climáticos", aseguró Lydia Del Groso, presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, y señaló que, como todos los años, "se buscará la mejor opción para que la fiesta sea segura, tanto para las entidades que intervienen como para el público"

Con este objetivo, el martes pasado se reunieron con las áreas de Protección Civil de la provincia y del municipio con el objetivo de reunir la máxima información posible antes de decidir qué características tendrá el encuentro de este año. De allí, se llevaron la información necesaria para trasladarla a los responsables de las instituciones que participan del encuentro. Este martes volverán a encontrarse para analizar la situación. "Aún no hay ninguna decisión tomada, fue una reunión informativa que vamos a trasladar a las instituciones", puntualizó la titular de la entidad de la que participan unas 60 colectividades, de las cuales cerca de 40 participan de la fiesta con stands propios.

En su historia, Colectividades tuvo que modificar sus fechas en dos oportunidades: en 2004, cuando se realizó en Rosario el III Congreso Internacional de la Lengua Española, se pasó excepcionalmente para el mes de diciembre; nueve años después, las obras de pavimentación de la avenida Belgrano para el lanzamiento del Dakar obligaron a aplazar el comienzo del festejo una semana y reducir la superficie del predio.

La pandemia de coronavirus también condicionó la organización del festejo. En 2020 el tradicional encuentro tuvo una edición especial virtual y los rosarinos pudieron disfrutar de su gastronomía con platos para llevar o envío a domicilio. En 2021, hubo espectáculos en el Monumento entre el 20 y el 22 de noviembre, pero la feria de comidas se desarrolló en las sedes de cada colectividad.

Ahora, los pronósticos de un fenómeno de El Niño fuerte y la posibilidad de que en Rosario se desarrollen precipitaciones por encima de lo normal, sobre todo entre octubre y noviembre, obligan a revisar la organización del festejo. Según explicaron desde varias colectividades, "cada año se hace una inversión importante para desarrollar el encuentro y la suspensión de actividades por la lluvia genera un costo importante para las asociaciones", lo que obliga a pensar bien los pasos a seguir.

Trabajar en la prevención

"Nosotros no dimos ninguna recomendación respecto a la realización del Encuentro de Colectividades, sólo les acercamos los pronósticos que estamos manejando y les explicamos los protocolos con los que vamos a trabajar", explicó Gonzalo Ratner, director de Gestión de Riesgos y Protección Civil del municipio.

Durante el encuentro de la semana pasada, apuntó, se acercó a los delegados de las colectividades los pronósticos trimestrales disponibles, se les indicó cómo actuar ante los distintos tipos de alerta meteorológico y se desplegaron las situaciones vividas en los últimos años de El Niño fuerte, como los iniciados en 1997 y en 2015.

"Fue una reunión de capacitación, para que la organización del festejo tenga herramientas para prever la situación. Es parte del trabajo que estamos haciendo en función de la prevención de riesgos", explicó el funcionario.

Una fiesta con historia

La Fiesta de Colectividades se realizó por primera vez en 1985 y la sede fue siempre la misma: el Parque Nacional a la Bandera. Desde la primera edición, en 1985, el encuentro fue mutando y se masificó.

>>Leer más: Anécdotas, recuerdos y curiosidades de las 38 ediciones de Colectividades

La primera edición del encuentro se realizó del 8 al 10 de noviembre de 1985 y reunió apenas a 22 colectividades que fueron parte del evento. Casi todas se mantienen hasta hoy. En 1988, apenas tres años después de la primera edición, el encuentro subió un escalón tras ser declarado, por la administración del entonces presidente Raúl Alfonsín, como Fiesta Nacional y Encuentro de Colectividades.

La masificación del festejo llegó en los 90, cuando las Colectividades tomaron el formato temporal que se mantiene hasta hoy ya que pasaron a durar nueve días.

En los últimos años, la celebración fue sumando concurrencia. En su última edición, se calculó que un millón de personas pasaron por alguna de las noches del encuentro.

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