Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire

El incidente sucedió en los primeros minutos de este jueves en la zona de Ameghino y Chacabuco. La policía les secuestró una pistola calibre 22

Abuso de armas. La pistola que fue incautada a los jóvenes acusados de efectuar disparos para intimidar a familia en zona sur

Dos jóvenes de 19 y 17 años fueron detenidos en los primeros minutos de este jueves acusados de efectuar disparos al aire para amenazar a los ocupantes de una vivienda en la zona sur de Rosario. El incidente de abuso de armas sucedió en inmediaciones de Ameghino y Chacabuco.

La policía llegó hasta ese lugar tras una denuncia por un ataque a balazos contra una casa de allí. La primera versión de lo ocurrido la brindó la dueña del inmueble, Valeria A., quien declaró que unos momentos antes tres hombres se presentaron en el lugar buscando a su hijo.

Según la versión de la mujer, como su hijo no quiso salir o verlos, esas personas desde la calle efectuaron disparos de armas de fuego y luego se retiraron. Hasta el momento, no estaba claro cuál había sido el motivo de semejante advertencia.

De acuerdo con las fuentes esa acción no causó heridas a ninguna persona. La policía halló en el lugar una vaina de calibre 11.25.

Dónde cayeron a los sospechosos por abuso de armas

Posteriormente, los sospechosos fueron detectados cuando se desplazaban por Ameghino hacia Uriburu, por lo que una unidad policial salió en persecución. La versión policial indica que los presuntos agresores no acataron la voz de alto y comenzaron a correr por el interior del barrio Fonavi ubicado en Lola Mora al 100 bis.

El seguimiento controlado de los sospechosos continuó hasta Sánchez de Thompson y Estévez, donde dos de ellos fueron aprehendidos, mientras que el tercero logró escapar. Los voceros señalaron que en ese procedimiento los policías secuestraron una pistola calibre 22.

Los presuntos agresores fueron identificados como Facundo Lisaandro T., de 19 años, y Martín Ezequiel G., de 17. El caso fue reportado a las Fiscalías en turno. El menor de edad fue conducido a la Seccional 16ª y el joven de 19 años a la Subcomisaría 19ª imputados de abuso y portación ilegal de armas.