Estiman que quedan "unos 200 vehículos" frente a comisarías con destino de compactación

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, anunció que finalizó el traslado de vehículos que estaba incautados en la seccional 32ª , y agregó que esas tareas continuarán “en otras dependencias” de la Unidad Regional II. En ese sentido, estimó que hay “unos 200 rodados” en esas condiciones distribuidos en las comisarías de la ciudad . "Comisaría que se limpió no volverá a recibir autos o motos”, apuntó.

En declaraciones al programa “ El primero de la mañana” de LT8 , el funcionario número dos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, señaló este lunes: “En la seccional 32ª ya finalizaron todas las tareas. No sólo se trasladaron los vehículos que estaban afuera de la comisaría, sino todo el material que estaba incautado dentro de la misma. Todo fue trasladado al depósito de avenida Francia”.

“La idea es retrotraer la situación de las comisarías a lo que se dejó de hacer en 2019, El viernes pasado se inició la compactación en el predio de avenida Francia de gran cantidad de vehículos que estaban almacenados allí, un predio que quedó saturado y que en nuestra gestión había quedado limpio como un campo arado, y que hoy está repleto de vehículos otra vez”.

Comisarías despejadas de vehículos

“El viernes comenzamos con la compactación para que, a partir de ir liberando espacio, podamos trasladar ahí lo que queda en otras comisarías. Debe haber alrededor de 150 ó 200 vehículos distribuidos en distintas dependencias en estas condiciones, generando problemas de circulación en las calles. Veremos como avanza las compactaciones dentro del predio en calle Francia”, agregó.

>> Leer más: Incendiaron cuatro vehículos frente a la seccional 32ª de barrio Godoy

En ese sentido, anunció que para afianzar esta tarea de limpieza de comisaría el gobierno resolvió que las dependencias que sean liberadas de vehículos no volverán a recibirlos. “Por ejemplo, la comisaría 32ª ya no recibirá más autos secuestrados. Todo lo incautado será derivado de ahora en más el depósito de avenida Francia. Comisaría que se limpió no volverá a recibir autos o motos”,

Pereira confió en que, si se puede avanzar con la destrucción de los vehículos sin interrupciones, avanzar en ir levantando vehículos en “una o dos comisarías por cada dos semanas. De no surgir ningún problema extraño, estimamos que este año podríamos terminar con todas las comisarías”.