Pullaro: "Rosario será la ciudad con más cámaras de seguridad de la Argentina"

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) lleva adelante el proceso de revisar los coches y determinar su utilidad. Los que ya no son útiles se compactan. El objetivo principal es ordenar el espacio público.

compactacion

Pullaro y la gestión

Por otro lado, Pullaro remarcó que se encuentran “intentando subsanar 4 años de no gestión, y no es sencillo, porque hay que hacer todos los procesos de licitación para poder llevar adelante la compactación de estos vehículos y toda la administración de la documentación". Además señaló que "no es fácil encontrar a qué causa pertenece cada uno de ellos" y que poseen un equipo de la Aprad que se encuentra trabajando para encontrar e identificar cada uno de esos vehículos y determinando si es para compactación o subasta.