Vuelve la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario, un evento solidario clave para la ciudad

Será el próximo 31 de julio en el Salón Metropolitano. El evento permite la recaudación de fondos de la institución y ayuda a sostener gran parte de su operación anual

El Salón Metropolitano será la sede de la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario.

El Salón Metropolitano será nuevamente el escenario de uno de los eventos solidarios más importantes de Rosario, la 13ª edición de la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario (BAR) que se llevará adelante el próximo 31 de julio.

Más de 1.100 referentes del ámbito empresarial, institucional, social y comunitario volverán a reunirse con un mismo propósito: seguir poniendo en movimiento una red que transforma recursos en oportunidades para miles de personas.

Bajo el concepto "Efecto BAR", esta edición invita a reflexionar sobre cómo una acción, cuando encuentra una red comprometida, puede multiplicar su impacto. Porque detrás de cada alimento recuperado, cada organización acompañada y cada nueva alianza, hay una decisión que genera un cambio mucho mayor.

Desde hace 15 años, Banco de Alimentos Rosario trabaja articulando empresas, organizaciones, voluntarios e instituciones para reducir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de miles de personas.

El BAR acompaña, en promedio, a 399 organizaciones sociales, alcanzando mensualmente a más de 86.000 personas. La Cena Anual representa mucho más que un encuentro solidario: constituye una de las principales acciones de recaudación de fondos de la institución y permite sostener gran parte de su operación anual, haciendo posible que ese impacto continúe durante todo el año.