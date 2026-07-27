Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en la zona de Presidente Quintana y Río Ayuí. La víctima, de 40 años, fue agredida con un arma blanca

Robo en Villa Manuelita: la víctima fue atendida en el Heca.

Un hombre de 40 años fue víctima de un robo a mano armada este lunes en la zona del barrio Tablada conocida como Villa Manuelita. Según denunció, antes del amanecer salió de su casa para ir a trabajar cuando fue asaltado y lesionado con un arma blanca.

Cristián H., de 40 años, fue atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde pasadas las 6 del lunes ingresó herido pero por sus propios medios. Los médicos diagnosticaron la lesión por arma blanca en la mano izquieda.

Según relató ante las autoridades, la víctima salió de su casa de Río Ayui al 3800 para ir rumbo a su trabajo cuando fue abordado por un hombre. En ese contexto, aseguró, le robó sus pertenencias y lo lastimó con un arma blanca.

El presunto asalto ocurrió a pocos metros de su vivienda, sobre Presidente Quintana y Río Ayui, cerca de las 6. Minutos más tarde, ingresó por su cuenta al Heca, donde fue atendido y quedó en observación.

Las primeras actuaciones policiales quedaron a cargo del personal de la comisaría 16ª. Luego fue notificada la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajó en la escena del hecho.