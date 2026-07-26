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Video: así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

La cantante santafesina interpreta el tema que acompañará la competencia continental que se disputará en la provincia de Santa Fe y que ya fue presentado oficialmente junto con su videoclip.

26 de julio 2026 · 19:10hs
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Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti, interprete y una de las compositoras de Late el Sur, la canción de los Juegos Suramericanos. 

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen su canción oficial. Se trata de "Late el Sur", interpretada por Soledad Pastorutti, quien además participó en su composición junto a Marcela Morelo y Claudia Brant.

La canción busca convertirse en la banda sonora del evento deportivo que se llevará adelante entre el 12 y 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela y que contará con la participación de más de 4.000 atletas de 15 país.

Una canción para representar a los Juegos

Soledad Pastorutti recordó cómo nació “Late el Sur” y explicó que el proyecto comenzó casi por casualidad: “Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”.

La artista destacó el aporte de las compositoras que la acompañaron en el proceso creativo. Sobre Marcela Morelo resaltó su capacidad para conectar con el público a través de canciones que combinan melodías populares con letras profundas. De Claudia Brant, compositora argentina radicada en Los Ángeles y autora de éxitos de artistas internacionales, entre ellos Luis Fonsi, valoró su experiencia y la seguridad que le transmite al momento de crear.

La producción musical estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, uno de los productores más reconocidos de la música latinoamericana, con una extensa trayectoria junto a artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali, entre otros.

“Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”, recordó la cantante.

El nombre “Late el Sur” tampoco fue elegido al azar. Para sus autoras representa mucho más que el lugar donde se desarrollarán los Juegos. Es una metáfora que une al sur del continente con el corazón de miles de deportistas que llegarán a Santa Fe para competir con pasión, compromiso y orgullo por representar a sus países.

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Identidad santafesina

Para La Sole, como la conocen los santafesinos, interpretar la canción oficial también tiene un profundo significado personal: “Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. "Esta tierra te vuelve invencible", dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”.

La artista aseguró además que “Late el Sur” combina un ritmo festivo con un mensaje de aliento y superación: “Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda. Habla de lo que somos los santafesinos y también los argentinos: espontáneos, positivos y alegres. Siento que encaja perfecto con el motivo para el que la compusimos y me llena de orgullo que aquello que empezó casi como un juego hoy sea una realidad para nosotras”.

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