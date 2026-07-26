Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

La tienda francesa Kiavi abrirá su local antes de fin de año. También se preparan para cortar cintas Decathlon, Indian, Balmohk, Only y Jack & Jones

La tienda francesa de indumentaria Kiavi confirmó que abrirá un local en Rosario antes de fin de año. La marca es una de las seis que desembarcarán en la ciudad en medio de una ola de llegada de marcas extranjeras al país.

Kiabi llega a la Argentina de la mano de Grupo One, protagonista también del arribo de la cadena de ropa deportiva Decathlon. La semana pasada se a nunció que el primer local de la firma francesa abrirá sus puertas el próximo martes 11 de agosto, en calle Florida, pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

En la ocasión se anticipó también que la segunda apertura ya tiene plaza confirmada. Según precisaron, será hacia fines de este año en el shopping Portal Rosario : el local tendrá unos 1200 metros cuadrados, y marcará el inicio de la expansión hacia el interior del país.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi construyó su crecimiento sobre una propuesta de moda accesible dirigida a toda la familia . La empresa comercializa prendas para mujeres, hombres, niños y bebés, con una política de talles amplios que va desde XXS hasta 4XL en la línea femenina y hasta 7XL para hombres.

A diferencia de otras cadenas, también incorpora una línea de productos para el hogar y busca posicionarse como una marca de uso cotidiano, con prendas funcionales y duraderas. Actualmente opera 648 puntos de venta en 37 países, factura alrededor de 2500 millones de euros anuales y emplea a casi 10.000 personas de 83 nacionalidades.

Las marcas que llegan a Rosario

Kiavi es sólo una de las marcas que se preparan para abrir sus locales en el Portal Rosario. El paseo de compras anunció hace dos meses la apertura de un local de la reconocida marca internacional de indumentaria y artículos deportivos Decathlon. La inauguración está prevista para fines de este año y representa un hito para el centro comercial ubicado en la zona norte de la ciudad.

La llegada del comercio, explicaron, marca el inicio de una nueva etapa de transformación ya que la incorporación de la tienda especializada en deportes forma parte de un proceso de relanzamiento orientado a fortalecer la propuesta comercial del paseo ubicado en el distrito norte de la ciudad, atraer nuevas audiencias y consolidar a Portal Rosario como uno de los principales destinos de compras y experiencias de la ciudad.

Una semana después, desde Cencosud anunciaron nuevos acuerdos con cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones. Estas aperturas representan en conjunto cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Pero hay más. Desde la empresa destacaron como "uno de los hitos más relevantes de esta etapa" a la alianza con Bestseller, uno de los grupos de moda más importantes de Europa, con presencia en más de 70 países y un amplio portfolio de marcas internacionales.

Este acuerdo permitirá que desembarquen en Portal Rosario Balmohk, su nueva propuesta de moda urbana y contemporánea, Only, reconocida por su oferta de indumentaria femenina inspirada en las últimas tendencias, y Jack & Jones, especializada en moda masculina casual con fuerte presencia internacional.