Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

El esquema se encuentra en la etapa final de licitación para incorporar tecnología con tres oferentes interesados en quedarse con el sistema por 7 años con opción a 3 más

En medio de la definición del nuevo estacionamiento medido, por los próximos 7 años con una prórroga de otros tres más, La Capital accedió a algunos datos que revelan la radiografía actual del sistema: unos 15 mil autos a lo largo de los días laborales usan los boxes del centro, mientras que el plazo de permanencia que no supera los 75 minutos en promedio por auto, lo que permite mayor disponibilidad en la zona de mayor flujo comercial.

Con una prórroga de diez días solicitado por los interesados en febrero pasado, la Municipalidad continúa trabajando en la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad. Tres oferentes (Saem SA-It Net SA-Tránsito Rosario _actual prestadora del servicio_; Decisiones Empresariales SRL-Nómade Soft SRL; y Sonda Argentina) compiten por quedarse con la explotación comercial del parking medido en las calles rosarinas bajo un presupuesto de 1.900 millones de pesos a lo largo de todo el plazo de concesión.

Con el objetivo de mejorar la convivencia entre los distintos modos de movilidad en el espacio público y procurar un uso más eficiente del mismo, la Secretaría de Movilidad y el Ente de la Movilidad dieron detalles del comportamiento de los conductores y conductoras, y de sus usos.

Autos: una hora y cuarto promedio

De acuerdo al relevamiento, en promedio cada automóvil que efectúa el pago permanece 75 minutos ocupando un box de estacionamiento. Los números se mantienen estables durante todo el año y tampoco se producen diferencias significativas entre las tres zonas en las que se divide actualmente el sistema.

La zona A, la de mayor tarifa, está comprendida por calles Corrientes, Urquiza, Oroño, San Juan, y sectores de Mitre y Sarmiento al 1000. Le sigue la zona B (rodeando el primer sector céntrico, extendiéndose hasta Catamarca, Alvear, 9 de Julio y Juan Manuel de Rosas). Y finalmente la zona C que abarca el área periférica al microcentro, llegando hasta Rivadavia, continúa por Wheelwright al norte y Cochabamba al sur.

En la actualidad, Tránsito Rosario explota el medido de lunes a viernes de 9 a 20 y sábados y medio feriados de 9 a 12. El sistema tiene una tarifa inicial de una hora, y luego se va incrementando progresivamente, con el criterio de promover la rotación vehicular. Por ejemplo en la zona A, el valor de arranque es de 1.410 pesos pero ya para la tercera hora asciende a 2.115 pesos hacia adelante. Los valores fueron actualizados en enero pasado tras 15 meses en los que no se tocaron las tarifas.

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En el área central (Zona A), existen unos 5.500 boxes de estacionamiento, los cuales a partir de su rotación constante, son utilizados por unos 15 mil autos los días de semana, y unos 9 mil los días sábados. Y de allí, los datos de llegada y salida de los espacios de estacionamiento resultan fundamentales para tener una radiografía actualizada, de cara al nuevo método que sumará mayor tecnología y accesibilidad de los usuarios.





estacionamiento 1.jpg Movilidad. El nuevo sistema de estacionamiento medido tiene aún varios puntos por resolver como las zonas de aplicación, su extensión y las tarifas, entre otros Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En un box rotan tres autos

“La rotación en dichos espacios es lo que nos permite que diariamente un promedio de tres autos utilicen un mismo box, esto se acentúa en los lugares de mayor movimiento comercial, donde un mismos box es utilizado por varias autos a lo largo de un mismo día”, destacó Nerina Manganelli, secretaría del área.

El hecho de ceder a un privado el uso comercial de las calzadas para estacionar tiene múltiples efectos y sentidos. Entre ellas, una explicación también la aportó la funcionaria a cargo de Movilidad: “Sin sistema de estacionamiento medido perderíamos la posibilidad de un mejor control sobre el espacio público, y tendríamos prácticamente una rotación nula. Sin sistema los autos aparcarían durante el día completo en un mismo lugar, impidiendo que quien va a realizar un compra, un trámite o asistir a un turno no pueda utilizar por un lapso breve estos espacios”, razonó.

Ahora, con más data informática y aplicado a las políticas de movilidad se busca dar otro salto de calidad. “Con el nuevo sistema lo que buscamos es optimizar dicho sistema, incorporarle inteligencia artificial, que identificar los lugares disponibles sea más fácil y rápido, y que la totalidad de los pagos sean con herramientas digitales, algo que ya viene ocurriendo de hecho”, finalizó Manganelli.

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En función de la cantidad de patentes que acceden al estacionamiento medido, se estiman que existen unas 50 mil patentes semanales que utilizan el sistema, y unos 103.000 usuarios mensuales, con un pequeño porcentaje (3 %) correspondiente a frentistas, que cuentan con 3 horas de utilización sin costo y una tarifa bonificada al 50 % el resto del día.

Los boxes más buscados en el centro

Pasaje Ricardone al 1300 y al 1200 son las cuadras que registran la mayor cantidad de transacciones, seguidas por España al 700 y Presiden Roca al 900. Desde el inicio de la jornada el sistema presenta máxima ocupación y luego desciende paulatinamente hacia el final de la jornada.

Un elemento que tuvo buena repercusión entre los usuarios y va dejando a un costado los parquímetros colocados en algunas esquinas de las zonas también lo dan la forma de comprar tiempo por parte de los automovilistas. En relación a los medios de pago, el 99 % se efectúa a través de la aplicación Móvil TR, reduciendo a números insignificantes la utilización de los parquímetros. El uso de medios digitales se ha mantenido en crecimiento desde su implementación, por lo que el nuevo sistema sumará más opciones en este sentido, incluyendo la incorporación del saldo negativo.

Con este proceso de licitatorio, el Ejecutivo busca profundizar la modernización del sistema incorporando inteligencia artificial, para un uso más eficiente del espacio público que genere una mayor rotación de vehículos y disminuya la circulación ociosa, con información en tiempo real sobre la ocupación actual y predictiva, permitiendo identificar boxes disponibles.

parking

Para la planificación del nuevo sistema, que simplifica de 3 a 2 zonas sin sumar nuevas cuadras, y busca eliminar los parquímetros del espacio público, habilitando el pago sólo a través de medios digitales, desde el municipio se tomaron en consideración diferentes datos que dan cuenta del uso del estacionamiento medido en la ciudad, y en base a ellos se dispuso el nuevo pliego. Ahora solo resta que se profundice la etapa de definiciones, entre los tres grupos que compiten por el nuevo medido.