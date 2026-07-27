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En Central, tres derrotas con un mismo entrenador: una secuencia que no se repetía desde hace años

Ante Belgrano por el torneo Clausura, el Canalla acumuló su tercer caída en fila bajo un mismo proceso, algo que no fue frecuente en los últimos tiempos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de julio 2026 · 06:00hs
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Jorge Almirón mira con preocupación mientras Navarro reemplaza a Navarro. Fue una de las dos variantes que el DT hizo en Córdoba.

Héctor Rio / La Capital

Jorge Almirón mira con preocupación mientras Navarro reemplaza a Navarro. Fue una de las dos variantes que el DT hizo en Córdoba.
Di María no encuentra consuelo en la última derrota del semestre pasado

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Di María no encuentra consuelo en la última derrota del semestre pasado, ante Estudiantes por Copa Argentina.
La tercera derrota consecutiva de Central en aquel equipo del Kily fue ante Sarmiento

Leonardo Vincenti / La Capital

La tercera derrota consecutiva de Central en aquel equipo del Kily fue ante Sarmiento, en Junín.
Somoza había perdido dos seguidos en Central y se fue a Aldosivi. Tomó el cargo Tevez y en el primer partido se encontraron en Mar del Plata.

Leonardo Vincenti / La Capital

Somoza había perdido dos seguidos en Central y se fue a Aldosivi. Tomó el cargo Tevez y en el primer partido se encontraron en Mar del Plata.

Desde lo futbolístico, Central no atraviesa su mejor momento. Es, quizá, el punto más álgido de los últimos años, pese a tener asegurado un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. No es necesario tener superpoderes para entender que el principal malestar está sobre el entrenador Jorge Almirón, a quien los últimos resultados lo pusieron en un lugar crítico frente a la visión de los hinchas. Con la derrota frente a Belgrano en el debut en el torneo Clausura, el técnico canalla logró una marca negativa que hacía un largo tiempo no se registraba en Arroyito.

Este traspié en Córdoba fue el tercero de manera consecutiva para Central y todos fueron con Almirón al mando del equipo. La última vez que un entrenador perdió tres encuentros seguidos fue en 2021, con el Kily González como actor principal al mando.

Hubo otros poquitos casos en los que Central perdió tres partidos seguidos, incluso por torneos diferentes, pero fueron con distintos entrenadores.

En 227 partidos, sólo tres veces perdió tres seguidos

Esos cinco años que transcurrieron de esa racha de resultados adversos de la mano del Kily González a esta de Almirón, el Canalla disputó 227 encuentros y sólo en tres ocasiones perdió tres de manera consecutiva. Todas fueron con técnicos diferentes.

Esta seguidilla de malos resultados en Arroyito es lo que puso a Almirón en el centro de la escena. Se sintió con tanta frustración esa recta final del semestre pasado que pocos días después del último partido el presidente Gonzalo Belloso tuvo que salir a respaldar públicamente al técnico en una conferencia de prensa.

>>Leer más: El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

Di María no encuentra consuelo en la última derrota del semestre pasado, ante Estudiantes por Copa Argentina.

Di María no encuentra consuelo en la última derrota del semestre pasado, ante Estudiantes por Copa Argentina.

Esa seguidilla se inició en la derrota (0-1) como visitante de Independiente del Valle de Ecuador, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mayor ruido que hizo ese traspié fue que el equipo de Almirón no pudo sostener el primer puesto en el grupo.

La Copa Argentina del desencanto

Apenas cuatro días después de haber jugado en la altura de Quito, el Canalla tuvo que afrontar el encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina, contra Estudiantes, en el que la sensación ya fue bastante más fea. Es que no sólo fue eliminado, sino que el resultado fue contundente: 0-3.

Allí fue cuando muchos pusieron en duda la continuidad del entrenador, pero Belloso y sus pares de comisión directiva analizaron el cuadro de situación y consideraron que no había motivos para meter un golpe de timón.

Así fue como llegó el receso y tras el mismo este debut en el torneo Clausura frente al campeón Belgrano. Demasiado reciente es lo que ocurrió y no es necesario ahondar en detalles. Lo cierto es que llegó la tercera derrota consecutiva, todas sobre la espalda de Almirón.

La tercera derrota consecutiva de Central en aquel equipo del Kily fue ante Sarmiento, en Junín.

La tercera derrota consecutiva de Central en aquel equipo del Kily fue ante Sarmiento, en Junín.

Desde aquel lejano 2021

Y lo dicho, la última vez que un técnico de Central perdió tres partidos seguidos fue en 2021. Fue en el proceso del Kily, en el marco de la Liga Profesional 2021. Por la fecha 3 Central fue a cancha de Gimnasia y perdió 1-0. En la fecha siguiente fue derrota 2-1 contra Aldosivi, en el Gigante de Arroyito, mientras que por la quinta fecha cayó 1-0 en Junín frente a Sarmiento.

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El mal paso de Central en ese tiempo no se detuvo allí, ya que hubo tres derrotas más de manera interrumpida: 3-4 contra Bragantino en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana; 1-2 frente Independiente por la Liga Profesional; y 0-1 en Brasil, ante Bragantino en el partido de vuelta por el certamen internacional.

Las otras tres veces

Hubo otras tres veces en la que Central perdió tres seguidos, pero no todas las derrotas fueron con el mismo entrenador. De la mano del Kily González, en la Copa de la Liga 2022 el Canalla perdió 3-1, por la sexta fecha, ante Barracas Central en el Gigante, mientras que a la fecha siguiente fue 0-1 ante Newell’s. Tras la salida del Kily llegó Leandro Somoza, cuyo debut fue ante Tigre, en Victoria, y el resultado también fue adverso: 0-2.

Somoza había perdido dos seguidos en Central y se fue a Aldosivi. Tomó el cargo Tevez y en el primer partido se encontraron en Mar del Plata.

Somoza había perdido dos seguidos en Central y se fue a Aldosivi. Tomó el cargo Tevez y en el primer partido se encontraron en Mar del Plata.

Ya por la Liga Profesional 2022, Somoza dejó el cargo y hubo un interinato de dos partidos de Germán Rivarola. En el segundo Central cayó 2-0 contra Vélez, en Liniers, y sucedió lo mismo ya con Carlos Tevez al frente del equipo. El primero en el Gigante ante Gimnasia (0-1) y el restante frente a Aldosivi (1-2), en Mar del Plata.

>>Leer más: Central y su pobre debut en el Clausura: las malas tuvieron más peso que las buenas

De ahí en más, Central volvió a perder tres seguidos recién en el traspaso de mando de Ariel Hola a Almirón. Con el Profesor, por la Liga Profesional 2025, Central cayó en Avellaneda ante Independiente (fue el día de la expulsión de Ignacio Malcorra) en el partido en que el DT puso mayoría de suplentes pensando en el choque contra Estudiantes, por los octavos de final frente a Estudiantes, que también fue caída. El partido siguiente ya fue con Almirón como técnico y en su debut el Canalla cayó 2-1 ante Belgrano, en el Gigante, por el torneo Apertura 2026.

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