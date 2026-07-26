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Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

El mensaje “Las Malvinas son argentinas” apareció en tribunas, fotos oficiales y festejos de distintos equipos tras el gesto de la Albiceleste ante Inglaterra.

26 de julio 2026 · 18:30hs
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Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

La bandera que la selección argentina mostró después de vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en el regreso del fútbol local. Durante la primera fecha, el mensaje “Las Malvinas son argentinas” se multiplicó en estadios de distintas provincias, tanto en las tribunas como dentro del campo de juego.

El gesto de los futbolistas de la Albiceleste encontró rápidamente una réplica entre hinchas, planteles e instituciones. En algunos casos, la bandera apareció colgada de los alambrados; en otros, fueron los propios jugadores quienes la sostuvieron durante la fotografía oficial o la utilizaron para celebrar una victoria.

Una de las escenas más visibles ocurrió en Córdoba. Después del triunfo de Belgrano por 2 a 1 ante Rosario Central, los futbolistas del Pirata festejaron con una bandera idéntica a la que había desplegado la selección. El mismo mensaje ya se había observado antes del partido en una de las tribunas del estadio Julio César Villagra.

En Junín, Sarmiento y Argentinos Juniors también se sumaron a la iniciativa. Tras las fotografías protocolares de ambas formaciones, los jugadores exhibieron el cartel con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Además, otra bandera quedó colocada sobre el alambrado de la tribuna popular del estadio Eva Perón.

Rosario también fue escenario de la repercusión. Durante el partido que Newell’s le ganó 1 a 0 a Belgrano en el Coloso Marcelo Bielsa, una bandera alusiva al reclamo argentino de soberanía fue desplegada en las tribunas.

El mensaje también estuvo presente en el estadio Monumental, durante la derrota de River por 1 a 0 ante Barracas Central.

Este jueves Boca empezó con el pie derecho los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 al vencer por 1-0 a O'Higgins en La Bombonera. Allí también hubo banderas sobre Malvinas.

En Tucumán, los jugadores de San Martín posaron con la bandera antes de enfrentar a Temperley por la Primera Nacional. El equipo local ganó 2 a 1 y se convirtió en otro de los planteles profesionales que reprodujo de manera directa la iniciativa de la selección.

El partido entre Atlético de Rafaela y Nueva Chicago tuvo este sábado un protagonista inesperado. En la popular del estadio Monumental apareció desplegada una bandera de Inglaterra que fue "robada" a simpatizantes ingleses durante el Mundial de EEUU.

El "trapo" fue exhibido como un verdadero trofeo por un grupo de hinchas de La Crema junto a una bandera que rezaba "Las Malvinas son argentinas". Luego fueron los propios jugadores de Rafaela quienes posaron con esa bandera.

El Cilindro de Avellaneda fue este sábado otra de las canchas del país donde se multiplicó la bandera que exhibió la selección en el último Mundial. En el partido que Racing se impuso por 2-1 a Gimnasia de La Plata la consigna sobre las Malvinas se vio en las tribunas.

Los jugadores de Godoy Cruz también potenciaron el mensaje de la bandera sobre Malvinas que exhibió la selección. En su encuentro de este domingo ante Central Norte de Salta, que terminó ganando de local por 2-1, el equipo mendocino salió a la cancha con una remera que rezaba "Las Malvinas son argentinas".

Tigre había sido el primero en trasladar el gesto a una competencia internacional. El plantel mostró la bandera en Montevideo después de golear 3 a 0 a Nacional por la Copa Sudamericana. La acción derivó en la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol.

Desde aquella imagen de la selección tras el triunfo en semifinales del Mundial contra Inglaterra, el mensaje atravesó categorías, provincias y distintas competencias del fútbol argentino.

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