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Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

El proyecto pide acceder al sistema de pago sin la necesidad de descargar ninguna aplicación, para agilizar el trámite. Está pensado para turistas pero también para vecinos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

22 de junio 2026 · 20:55hs
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La iniciativa busca modernizar y facilitar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad

La iniciativa busca modernizar y facilitar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, incorporando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la experiencia de uso de vecinos y turistas.

Un proyecto presentado en el Concejo pide que el estacionamiento medido de Rosario pueda cancelarse mediante un código QR, sin necesidad de descargar la aplicación. El sistema sería Ideal para quienes visitan la ciudad y para aquellos que, siendo de la ciudad, quieren agilizar el trámite.

La iniciativa de la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) busca modernizar y facilitar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, incorporando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la experiencia de uso de vecinos y turistas.

>> Leer más: La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

Solución

Debido a que hay usuarios que presentan dificultades para acceder rápidamente a los medios de pago, ya sea por desconocimiento de aplicaciones, falta de información visible o complicaciones al momento de iniciar el estacionamiento, Gigliani propuso la incorporación de códigos QR en los carteles emplazados en cada cuadra donde hay estacionamiento medido.

“Brindarán la posibilidad de escanearlos directamente desde su teléfono celular y acceder de manera inmediata al sistema de pago correspondiente, sin la necesidad de descargar ninguna aplicación. Agiliza el uso del sistema y mejora la experiencia en la vía pública”, dijo la concejala.

>> Leer más: Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

En otras ciudades

Gigliani argumentó que ciudades como Córdoba y Santa Rosa (La Pampa) ya implementan mecanismos similares, logrando agilizar los pagos, reducir errores, facilitar el acceso al sistema y mejorar la recaudación.

En los fundamentos, establece que la utilización de códigos QR representa una herramienta económica, moderna y de sencilla implementación, evitando además pérdidas de tiempo y mejorando la accesibilidad tecnológica para turistas y usuarios ocasionales.

Este tipo de medidas favorece la modernización del Estado municipal y la incorporación de soluciones digitales orientadas a simplificar trámites cotidianos”, finalizó la edil.

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