Central: las chances que tiene Jorge Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

El entrenador canalla no tocaría demasiado, pero igual espera por los lesionados. El martes el equipo y él en particular se juegan una parada brava

Tomás Badaloni tuvo la chance de debutar muy rápido en Central. Tuvo que salir a pista por las lesiones de Ruben y Copetti.

Facundo Mallo formó parte de la zaga central canalla en el primer partido del semestre. Ovando se recupera de una sobrecarga.

El torneo Clausura no les da respiro a los equipos y en Central todo se potencia por la necesidad que hay de reencontrarse con el triunfo. Por eso Jorge Almirón hace desde el sábado que está pensando en el equipo que pondrá en cancha el martes por la noche, en el Gigante de Arroyito , frente a Racing.

El técnico tiene una contra importante, que ya la vivió en el debut contra Belgrano, y tiene que ver con los lesionados con los que no pudo contar en el primer encuentro y que, a priori, tampoco estarían a disposición ahora ante la Academia de Avellaneda.

En principio, el equipo para el martes no tendría demasiadas variantes. En Córdoba el DT puso lo mejor que tenía a mano y ahora las variantes no le sobran ni mucho menos.

Uno de los jugadores a tener en cuenta es Ignacio Ovando , quien se quedó afuera del debut por una sobrecarga muscular. El dato a tener en cuenta es que para el primer partido ni siquiera fue convocado, por lo que no estaba en condiciones. De ese choque en la Docta a este con Racing habrá pasado nada más que cuatro días.

En caso de no llegar en condiciones, el puesto de primer marcador central seguirá en poder del uruguayo Facundo Mallo. En esa defensa no se advierten mayores modificaciones.

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Del medio para adelante difícilmente Almirón toque algo. Es que lo que utilizó en cancha de Belgrano es prácticamente lo mejor que tiene, con Julián Fernández (autor del único tanto canalla), Ángel Di María y Jaminton Campaz.

Tomás Badaloni tuvo la chance de debutar muy rápido en Central. Tuvo que salir a pista por las lesiones de Ruben y Copetti. Héctor Rio / La Capital

Dudas con el centrodelantero

Así, el único puesto en el que se abre algún interrogante es el del centrodelantero, donde Tomás Badaloni tuvo que salir inmediatamente al ruedo, a pocos días de haber llegado al club, por las dos bajas que había en esa posición.

Enzo Copetti se recupera de un desgarro que sufrió en el primer amistoso de la pretemporada. De ese día (8 de julio) a este martes habrán pasado 20 días, el tiempo habitual para recuperarse de una lesión de ese tipo, pero llegaría con lo justo.

Lo de Marco Ruben no difiere demasiado. El goleador histórico de Central se recupera de una sobrecarga en el sóleo y es otra de las dudas para esta segunda fecha por el torneo Clausura.

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Se sabe que el sóleo es uno de los músculos más difícil de recuperar, por lo que habrá que esperar para ver cómo fue su evolución y si está ya totalmente recuperado.

En caso de estar en condiciones posiblemente sea convocado, pero no parecen ser muchas las chances como para que pueda meterse en el equipo titular.

¿Irán los mismos en el Canalla?

Salvo que Almirón meta un golpe de timón importante en algunos puestos, el Canalla iría prácticamente con los mismos once que vienen de caer contra Belgrano. El probable: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo o Ignacio Ovando y Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.