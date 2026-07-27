El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

La directora gerente del FMI se reunió con Javier Milei y Luis Caputo y aseguró que, de mantenerse el rumbo, Argentina no necesitará financiamiento adicional del organismo

La máxima autoridad del FMI mantuvo una intensa agenda en Buenos Aires que incluyó reuniones con el presidente y el equipo económico. Este martes viajará a Vaca Muerta.

La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, está en Argentina y durante el primer día en el país tuvo una cargada agenda de reuniones. Tras el encuentro que mantuvo con el presidente Javier Milei, la máxima autoridad del organismo multilateral posteó en redes sociales que “mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”.

Georgieva escribió en X un mensaje donde expresó su agradecimiento al mandatario argentino: "Gracias, Presidente @JMilei , por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentin o", sostuvo la directora del FMI.

Previamente a su visita a la Casa Rosada, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y trascendió que durante ese encuentro la funcionaria del Fondo destacó los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina , aunque manifestó que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

Georgieva ofreció este lunes una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, tras entrevistarse con el ministro de Economía y su equipo de colaboradores. En ese marco, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población. “Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

El equilibrio de las cuentas públicas

La funcionaria también subrayó el buen diálogo que existe entre el FMI y los miembros del gobierno nacional. En rigor, la directora del FMI remarcó el compromiso de Milei con el equilibrio de las cuentas públicas, una de las clave del desarrollo del programa.

Además, Georgieva se mostró conforme con el plan fiscal y dijo que el Banco Central continuará comprando reservas con lo cual el país no tendrá problemas en cumplir con sus pagos de deuda.

La funcionaria alentó a los argentinos a perseverar en el rumbo económico, pese a lo exigente de la transición.

Por otro lado, enfatizó que "cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento". En esa línea remarcó que “la transformación" económica "es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza".

Consultada también sobre los "ruidos" en la economía argentina que podría provocar el proceso de elecciones presidenciales del año próximo, sobre lo que dijo que "los riesgos siempre están allí y deben gestionarse".

Confianza y financiamiento

Para ello, remarcó que es muy importante consolidar la confianza tanto en el plano interno como en el externo y remarcó que la consolidación del superávit fiscal es clave para este fin.

La titular del FMI llegó al país con una amplia comitiva de funcionarios que llevan el caso argentino: Andreas Bauer, Jefe de Gabinete; Nigel Chalk, director del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, subdirector del Hemisferio Occidental; Joyce Wong, Jefa de Misión para Argentina.

Tras reunirse con Milei y el gabinete nacional Georgieva participó de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y diferentes representantes sectoriales. El martes la jornada se desarrollará íntegramente en Vaca Muerta, donde se verá con el CEO de YPF, Horacio Marin.