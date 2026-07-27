Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Las camionetas que durante un buen tiempo dominaron las ventas volvieron a la cima de los rankings, pero desde el sector aseguran que se encuentran “estancadas”

Las pick ups irrumpieron en la cima de los rankings de patentamientos durante los últimos meses y dejaron entrever un abrupto cambio en el mercado automotor argentino , aunque el trasfondo de estos movimientos es inesperado . Las cifras informadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) pusieron a la Toyota Hilux en la cima del 2026 , aunque referentes de los propios concesionarios afirman que las pick ups no marcaron tendencia .

Este fenómeno, que a rápida vista marcaría el regreso de las camionetas a lo más alto de los rankings, tiene un trasfondo del repunte de estos vehículos, liderados por la Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok .

La pick up de la marca japonesa, un emblema de la industria nacional, encabeza el podio de los patentamientos durante todo el 2026 (desde enero a junio), con un total de 15.549 unidades de Hilux . No obstante, la realidad es más compleja y menos optimista para el sector.

“ Toyota lanzó en enero un plan de ahorro muy agresivo , en términos de condiciones comerciales, que en tres meses, con cinco millones de pesos, podías retirar una Hilux . Había una fuerte entrega en abril para patentar en mayo y otro remanente que iba a quedar para junio. Esa acción dejó 7 mil suscripciones de plan de ahorro , de las cuales se van a patentar alrededor de 5 mil en total. Esto infla todos los números, pero no es que el mercado repentinamente está demandando Hilux ”, aseguró Franco Giorgi, miembro del directorio de Giorgi Automotores, en diálogo con La Capital .

De la misma manera, el referente de los reconocidos concesionarios agregó que “Ford sacó una acción similar con la Ranger, por lo que se verá un repunte de acá a dos o tres meses, no tan grande como la Hilux” y remarcó que la realidad es que “las pick ups se estancaron”.

Cifras engañosas para las pick ups

Según le reveló Giorgi a este medio, “el segmento de pickup llegó a representar, del total del mercado en Argentina, aproximadamente el 25% en 2023”, pero actualmente representa “menos del 15% de todos los autos que se venden” en el país. Al respecto, señaló que “la Hilux siempre fue número uno”, aunque antes representaba “más o menos el 8% del mercado, mientras que hoy es el 6% gracias a estas acciones de plan de ahorro”.

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“El mercado creció, pero no crecieron las pickups. Antes había un país cerrado, no teníamos importaciones y se vendía lo que se producía dentro de Argentina, que eran principalmente pickups: Toyota la Hilux, Ford la Ranger y Volkswagen la Amarok. La cantidad de pickups que se vendían era sobredimensionada para el mercado porque la gente no tenía otra cosa para comprar”, aseveró.

La Ford Ranger también se ubica entre los modelos más patentados del año.

Para entender por qué las camionetas pierden terreno, hay que mirar hacia atrás, a un período de restricciones a las importaciones que distorsionó el consumo. “Por ahí alguien de la ciudad no se compraba un SUV porque no había o tenía seis meses de espera. La Hilux o la Ranger las reemplazaban, pero no era natural. Ese cliente no hubiese sido de pickup en condiciones normales”, subrayó Giorgi para desentrañar los motivos del repunte.

Si bien “el mercado creció”, como indicó el miembro del concesionario, el “volumen total de pickups está estancado”, por lo que Giorgi detalló: “Entonces lo que te diría es que el volumen total de pickups está estancado cuando el mercado creció. Cuando había un mercado de 400 mil autos, había 85 mil o 90 mil pickups. Hoy hay un mercado de 600 mil unidades y sigue habiendo 85 mil o 90 mil pickups, no se movió ese volumen”.

Actualmente, con la apertura del mercado y la irrupción de las marcas de origen chino, la variedad de modelos le devolvió libertad de elección a los consumidores, que empiezan a ser más minuciosos. “Antes en Argentina los primeros diez autos más vendidos te hacían el 70% del mercado. Hoy los diez autos más vendidos con suerte se hacen el 40%”, le confesó a este medio.

La pick up al campo y el fenómeno de la SUV

En un mercado equilibrado, los usuarios que utilizan el vehículo para trasladarse por la ciudad preferirían un SUV con la misma potencia que una pick up pero con mucho más confort de marcha, ya que la camioneta es, por definición, un vehículo de trabajo.

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“La pick up es un vehículo de trabajo para el campo. Es un vehículo práctico, pero es incómodo para andar en ruta, es duro”, remarcó. No obstante, este fenómeno obligó a las marcas locales a realizar un trabajo excepcional para “aggiornar” sus productos de alta gama, agregando niveles de confort inéditos a modelos como la Ranger V6 o la Hilux GR.

La versatilidad de las SUV y la renovada oferta de importados llegó para competir al consolidado segmento de pick ups. El mercado creció, pero para las camionetas,el desafío de recuperar su peso histórico recién comienza.

La Volkswagen Amarok también se posicionó entre los primeros puestos de patentamientos.

Una posibilidad para el campo

Otro aspecto que Giorgi sostuvo que presenta una posibilidad directa para los trabajadores de campo y que “apalancó muchas ventas” es que su concesionario es “operador de canje por cereal”, un mecanismo que permite que “en momentos de cosecha” se pueda pagar la pick up con granos.

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En lugar de vender los granos para comprar un modelo nuevo, el concesionario recibe los granos y lo venden “a través de una corredora”. Según el referente del sector, “esa operatoria, en épocas de cosecha gruesa, trae buenos resultados” y acerca a los trabajadores a las pick ups.

“Básicamente, por una cantidad de soja o de trigo, se pueden llevar una Hilux o una Ranger. Eso atrae mucho a los clientes que buscan estas camionetas para su rutina de trabajo”, concluyó Giorgi.