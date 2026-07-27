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El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Hugo Mazzacane estará en el mediodía del martes en Rosario para formalizar la fecha de octubre del Turismo Carretera, que retorna luego de siete años

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de julio 2026 · 17:48hs
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Matías Rossi circula delante de Juan Bautista De Benedictis el sábado de Rosario. Ya ese día una multitud acompañó al Turismo Carretera.

ACTC

Matías Rossi circula delante de Juan Bautista De Benedictis el sábado de Rosario. Ya ese día una multitud acompañó al Turismo Carretera.

El sueño se hizo realidad y el Turismo Carretera volverá a correr en Rosario. Además, será por la tercera fecha de la Copa de Oro, cuando ya empiecen a definirse los campeonatos. Por eso Hugo Mazzacane, el presidente de la ACTC, la entidad que lo nuclea, estará en la ciudad para la presentación.

Mazzacane estará en una conferencia de prensa en el Salón Carrasco de la Municipalidad, junto al intendente de Rosario Pablo Javkin y otras autoridades, tanto del municipio como de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Ahí se darán detalles de la competencia que será la 12ª de la temporada en el Fangio y que se disputará el 25 de octubre.

Por supuesto, también estará el presidente del autódromo, Fabián Svegliati, uno de los precursores para tener de nuevo a la máxima categoría este año, ya que se la esperaba para el año próximo. Antes de la confirmación de la ACTC de esta fecha histórica, ya se había definido que por primera vez en agosto llegará la categoría más nueva de la ACTC, la TC Pick Up. Eso será el 16 de agosto, así que la ocasión también servirá para hablar del próximo paso.

>>Leer más: Turismo Carretera en Posadas: Pole de Venado Tuerto y la mejor posición del parejense Facundo Ardusso

La segunda vez del Turismo Carretera

El 5 de mayo de 2019 fue un día inolvidable. Por primera vez el TC llegaba a Rosario, en un autódromo recién remodelado con el segundo alargue en menos de dos años, lo que llevó la extensión a 4.000 metros, permitiendo que el numeroso parque pudiera circular sin problemas. Aquella vez ganó Matías Rossi, con el Ford Falcon.

La de octubre será la segunda vez entonces que el TC llega al Fangio y lo hará con una cantidad mucho mayor de autos en pista, ya que este año no bajan de los 50. Eso se debió a que se ascendieron a muchos pilotos y no por nada las teloneras quedaron raleadas. Además de la crisis económica general, por supuesto.

Pero con tantos autos corriendo, y todos con los modelos de nueva generación, el espectáculo está asegurado. El TC corre el fin de semana en San Juan Villicum y luego cerrará la etapa regular el 23 de agosto en Paraná. Iniciará la Copa de Oro el 13 de setiembre, como siempre en el Rosendo Hernández de San Luis y el 4 de octubre llegará a 60 kilómetros de Rosario, San Nicolás. Después del paso por el Fangio, el 15 de noviembre irá a Río Cuarto para cerrar el campeonato el 5 de diciembre en La Plata.

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