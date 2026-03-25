Estacionamiento medido: tres empresas compiten en la licitación pública

Tras una semana de prórroga solicitada por los grupos interesados, este miércoles se abrieron los sobres de la licitación pública que busca modernizar el servicio. La concesión es a 7 años con opción a otros 3 más de extensión.

Cambia todo cambia. Los nuevos pliegos para la concesión del sistema de estacionamiento medido incorporan más tecnología y eliminan parquímetros.

Tras un pedido de una semana de extensión en los plazos solicitada por los grupos interesados en participar en la concesión del nuevo estacionamiento medido , este miércoles tuvo lugar la apertura de sobres con tres empresas interesadas en competir por su explotación comercial bajo un presupuesto oficial de 1.900 millones de pesos a siete años de plazo con opción a tres más.

“Con este sistema, buscamos generar un uso más eficiente del espacio público y se complementa con otras acciones en las que venimos trabajando como el nuevo sistema de semáforos, y el sistema de videocontrol”, expresó la secretaria de Movilidad del municipio, Nerina Manganelli.

El acto tuvo lugar sobre el mediodía en la sede de la Secretaría de Movilidad, con la presencia de autoridades municipales y representantes de las distintas firmas que presentaron sus propuestas.

Las ofertas presentadas en la licitación pública por la empresas corresponden a Saem SA-It Net SA-Tránsito Rosario (la actual prestadora del servicio), le siguió Decisiones Empresariales SRL-Nómade Soft SRL y finalmente Sonda Argentina.

El acuerdo con la empresa ganadora se extenderá por un total de siete años, con la posibilidad de prolongarlo por otros tres años.

estacionamientomedido

A partir de ahora, la Municipalidad de Rosario conformará una comisión evaluadora con el objetivo de analizar las ofertas tanto desde lo técnico como desde lo económico, para posteriormente realizar su adjudicación.

En noviembre de 2025 el Ejecutivo envió al Concejo Municipal el pliego licitatorio para su tratamiento, el que resultó aprobado en el mes de diciembre. A comienzos de año se puso en marcha el llamado a licitación pública en busca de empresas interesadas en operar este sistema en la ciudad.

Con este proceso, se busca la modernización del sistema incorporando inteligencia artificial, para un uso más eficiente del espacio público que genere una mayor rotación de vehículos en los box designados y disminuya la circulación ociosa, la probabilidad de siniestros, las emisiones, el ruido y la congestión.

La propuesta pondrá a disposición, para quienes lo utilizan, información en tiempo real sobre la ocupación actual y predictiva, permitiendo identificar boxes disponibles, sumando opciones de pago (eliminando el tradicional parquímetro que funcionaba a fichas o con la tarjeta Movi) e incorporando el saldo extra (que se descontará del próximo pago).

Además, se modificarán los horarios de funcionamiento en función a las actividades en la zona concesionada, pasando de 3 zonas (como el sistema actual) a 2, con la misma zona de cobertura.

De esta manera, permite al municipio el beneficio de conocer el comportamiento de usuarios y predecir la ocupación, disponer de información para una mejor toma de decisiones y optimizar el uso del espacio público, con una mayor rotación de vehículos.

Esta iniciativa se complementa al actual sistema de videocontrol, que durante el pasado mes de octubre cumplió tres años de funcionamiento; la modificación disposición de estacionamiento en el área central que se implementó sobre fines del año pasado, y el nuevo sistema de semáforos, que en pocos días entrará en vigencia.