El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

La máxima rondaría los 34º y estaría en ascenso en los días siguientes para llegar a 39º el miércoles

28 de diciembre 2025 · 23:11hs
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 34º, que iría en aumento en los próximos días para cerrar el año con una marca de 39º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noroeste, un registro de 19º y cielo algo nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 28º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34º bajando a 29º en la noche.

El martes tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 36º y 21º.

Para el miércoles se anticipa una jornada de fin de año con 39º de máxima, 25º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado aunque con un descenso de la máxima, que de todas maneras podría trepar hasta los 35º. La mínima sería de 19º.

El viernes tiene previsiones de una nueva baja en las marcas, con temperaturas entre 32º y 21º, y cielo parcialmente nublado.

El sábado se espera que esté algo nublado, con la máxima subiendo a 34º y un respiro en la mínima, que no superaría los 15º.

