Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

POLICIALES
Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
Economía
Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
La Ciudad
Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
Información General
Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Economía
Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Zoom
Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
La Ciudad
Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y un conductor se fugó
La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
Policiales
Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales
Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Economía
Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Información General
Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
La Ciudad
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad
Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
POLTICA
La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"
El Mundo
Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
Ovación
Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes
POLICIALES
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste