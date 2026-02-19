La Capital | La Región | tormenta

Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

Este jueves por la mañana, se encontraba interrumpido el tránsito en la zona comprendida entre Armstrong y Tortugas por un siniestro vial

19 de febrero 2026 · 08:14hs
Volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba.

Volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba.

Unos diez camiones volcaron en la autopista Rosario-Córdoba en medio de un fuerte temporal que se desató en la región. Los vehículos de gran porte fueron arrastrados por intensas ráfagas de viento, acompañadas por abundante caída de granizo e intensas lluvias, en un área en donde varias localidades registraron daños. Afortunadamente, solo hubo heridos leves.

El siniestro vial se registró este miércoles por la noche, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advertía un alerta de nivel naranja por fenómenos intensos. Las unidades quedaron atravesadas sobre la calzada, bloqueando la traza.

Debido a la magnitud de lo ocurrido, este jueves por la mañana continuaba cortada la autopista en el tramo entre Armstrong y Tortugas, en el sentido hacia Córdoba. El siniestro bloqueó totalmente la circulación en el kilómetro 392 y obligó a implementar desvíos. Las autoridades dispusieron desvíos para quienes circulan en sentido hacia Córdoba, redirigiendo el tránsito por la localidad de Correa, entre Cañada de Gómez.

Desde la Policía Caminera solicitaron evitar circular por la zona afectada y respetar estrictamente las indicaciones en los puntos de desvío, ante el riesgo de nuevos incidentes.

El particular fenómeno quedó registrado en videos y fotos en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2024305676487434388?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2024310990158921836?s=20&partner=&hide_thread=false

